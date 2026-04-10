Android Update: Google bringt neue lokale KI, Gemini für Android Auto, April-Update und neue XR-Funktionen

Veröffentlicht am von Jens
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Die erste volle Android-Woche im April ist vorüber und stand ganz im Zeichen der Updates, denn Google hat unter anderem die Aktualisierung für den Monat April veröffentlicht. Aber auch rund um Android Auto gab es eine Reihe von Aktualisierungen und Android XR wurde ebenfalls bedacht. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.


android pixel update

Wir sind mit großem Schwung in den neuen Monat gestartet, doch in der ersten vollen April-Woche zählte eher Qualität statt Quantität – was bei den Nutzern gut ankommen dürfte. Wir haben über zwei wichtige Android Auto-Neuerungen berichtet, über das monatliche Sicherheitsupdate, berichten über neue Funktionen von Android XR und noch einiges mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android Auto erhält endlich Gemini
Darauf warten viele Nutzer seit Monaten und jetzt ist es endlich so weit: Gemini für Android Auto kommt auf der Infotainment-Plattform an und kann den Google Assistant endlich vollständig ersetzen. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen, die Gemini für Android Auto mitbringt. Es gibt mehr Neues, als man zunächst vermuten würde.

» Google startet mit Rollout von Gemini für Android Auto

Android Auto bekommt Google Meet
Android Auto wird nicht nur mit der Gemini-KI versorgt, sondern bekommt schon bald eine neue App für die Kommunikation. Wie Leaker uns bereits jetzt zeigen konnten, steht Google Meet für Android Auto in den Startlöchern. Im verlinkten Artikel könnt ihr bereits den ersten Screenshot sehen.

» Google Meet startet schon bald für Android Auto




Android-Sicherheitsupdate für April
Google hat das Android-Sicherheitsupdate für April veröffentlicht, das in diesem Monat eine echte Überraschung zu bieten hatte – wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinne. Denn obwohl wir eine Leermeldung erwartet hatten, gibt es eine Handvoll behobener Probleme, die nicht warten konnten.

» Das steckt im Android-Sicherheitsupdate für April

Großes Update für Android XR
Android XR bekommt viele neue Funktionen für die Smart Glasses, mit denen die Nutzung noch komfortabler werden soll, noch natürlicher und damit sowohl neue als auch bestehende Nutzer besser als bisher erreichen soll. Schaut mal im Artikel rein, es gibt viel Bildmaterial.

» Android XR bekommt viele neue Funktionen für Smart Glasses

Lokale KI für Android
Google baut eine neue Android-App weiter aus, mit der sich KI-Modelle auf das Smartphone herunterladen und völlig ohne Cloudverbindung offline ausführen lassen. Möglich macht das unter anderem die neue Gemma-KI, mit der einige generative Möglichkeiten verwendet werden können.

» Google bringt lokale KI mit AI Edge Gallery zu Android

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