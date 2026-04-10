NASA Artemis II Livestream: Hier könnt ihr die Landung der Raumkapsel Live bei YouTube verfolgen (Video)

Heute Nacht wird noch einmal Weltraumgeschichte geschrieben – und zwar hoffentlich im sehr positiven Sinn. Die vor genau neun Tagen gestartete Mondmission Artemis II soll durch die Landung der Raumkapsel beendet werden. Bisher war die Mission ein voller Erfolg, der Mond wurde wie geplant umrundet und in der Nacht sollen die vier Astronauten auf die Erde zurückkehren. Wer diesen historischen Moment nicht verpassen möchte, kann im NASA Artemis II Livestream bei YouTube dabei sein.



Ausgerechnet am 1. April wurde Weltraumgeschichte geschrieben und in den folgenden Tagen konnten weitere Rekorde und Meilensteine erreicht werden: Das erste Mal seit 50 Jahren sind Menschen in Richtung Mond aufgebrochen. Das erste Mal hat eine Frau den Mond umrundet, das erste Mal hat eine dunkelhäutige Person den Mond umrundet. Zum ersten Mal wurde die Rückseite des Mondes aus neuen Blickwinkeln betrachtet und noch nie waren Menschen so weit von der Erde entfernt wie die vier Astronauten.

Ins All gestartet sind die vier Astronauten Reid Wiseman (50), Victor Glover (49), Christina Koch (47) und Jeremy Hansen (50). Ihre Reise war eines der wichtigen Themen in der letzten Woche, auch wenn diese historische Mission von einigen anderen Weltgeschichten ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Dass die Mission bisher ein sehr großer Erfolg gewesen ist, dürften aber viele Menschen mitbekommen haben. Jetzt müssen die vier Besatzungsmitglieder und ihre Orion-Raumkapsel nur noch heil die Erde erreichen.

Drücken wir die Daumen, dass bei der Landung alles gut geht und die Astronauten wohlbehalten zurückkehren können. Es gibt wohl einige Sorgen wegen des Hitzeschildes und die Landung gilt – noch mehr als der Start – als der kritischste Teil einer Mission. Glaubt man Berichten, stand die Überlebenschance bei den ersten Apollo-Missionen bei 50:50. Heute sind die Chancen weitaus höher, aber ganz ungefährlich ist dieser letzte Schritt der Mission nicht. Im Livestream könnt ihr das verfolgen.

Letzte Aktualisierung am 1.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Artemis II Livestream bei YouTube

Schon vor neun Tagen war der Livestream zum Artemis II-Start sehr beliebt und wurde von Millionen Nutzern verfolgt. Das dürfte heute Nacht nicht anders sein, auch wenn die Zeiten für europäische Interessierte sicherlich nicht die Besten sind. In obigen offiziellen Livestreams der NASA verpasst ihr kein Detail und könnt die Landung der Raumkapsel aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Wer sich für die Raumfahrt interessiert, sollte das nicht verpassen.

Anders als beim Start, der bis wenige Sekunden vor dem Abheben hätte verschoben werden können, ist das bei der Landung keine Option. Sie wird in jedem Fall heute Nacht stattfinden.

» Google Maps: Auf ins Weltall – so lassen sich viele neue Planeten, Monde und die Raumstation ISS besuchen

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.