Android: Google-Messenger Messages bricht die Marke von fünf Milliarden Installationen im Play Store

In den letzten Jahren haben viele größere Apps die magische Marke von einer Milliarde Installationen im Google Play Store geknackt, was aber dennoch nach wie vor ein großer und von den allermeisten Apps nicht erreichbarer Meilenstein ist. Ausgerechnet ein Google-Messenger ist es nun, der in den elitären Club der Apps mit fünf Milliarden Installationen aufgenommen werden kann: Google Messages hat diese Marke nun geknackt.



Eine Milliarde Installationen über den Google Play Store zu erreichen, haben bisher hauptsächlich die Apps von Google und Meta (Facebook) erreicht, aber auch einige andere prominente Namen wie Microsoft, Samsung oder Snap befinden sich schon darunter. Die nächsthöhere Stufe, fünf Milliarden Installationen, ist da schon deutlich schwerer zu nehmen und ist noch ein sehr elitärer Club. Bisher finden sich dort nur Google und Facebook, wobei der Android-Entwickler deutlich in der Überzahl ist.

In diesen Tagen hat die Messenger-App Google Messages die magische Marke von fünf Milliarden Installationen geknackt. Allerdings müssen WhatsApp und Co keine Sorge haben, denn die App ist auf allen Android-Smartphones vorinstalliert und wenig überraschend mit Sicherheit weit von einer solch hohen Nutzerzahl entfernt. Wie viele aktive Nutzer Messages hat, ist nicht bekannt. Dass es der erste Google-Messenger nach dem eingestellten Videomessenger Duo ist, der diese Zahl erreicht, ist aber bezeichnend.

Schaut euch die folgende Liste der Apps an, die bisher die Marke von einer Milliarde Installationen durchbrechen konnten und somit in den Billionaires Club aufgenommen wurden. Es ist noch immer ein recht exklusiver Club, der von nur wenigen Herstellern erreicht werden konnte.









Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap sowie ByteDance mit TikTok gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden. Mit Twitter, Netflix, Dropbox und Telegram kamen in den letzten Jahren die nächsten prominenten Namen an Bord.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

