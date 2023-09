Google ChromeOS 117 ist da! Großes Material You-Update, adaptives Aufladen, Privacy-Indikatoren und mehr

Das neue ChromeOS 117 ist da und wird in diesen Tagen für viele Chromebook-Nutzer ausgerollt. Wenige Tage nach dem Release von Chrome 117 für den Desktop und Smartphones kommen die Browser-Neuerungen in das Betriebssystem. In diesem Release gibt es aber noch eine Reihe weiterer interessanter Neuerungen: Ein recht großes Material You-Update, neue Buttons in der Kalenderansicht sowie Privacy-Indikatoren für Mikrofon und Kamera.



Chromebook-Nutzer dürfen sich freuen, denn in diesen Tagen wird ChromeOS 116 ausgerollt, das einen ganzen Schwung an neuen Features im Gepäck hat, die nach den eher kleineren Updates der letzten Monate sehr willkommen sind. Die Neuerungen beziehen sich auf das Design der Oberfläche, sollen die Datensicherheit erhöhen und auch die gemeinsame Nutzung mit dem Google Kalender bzw. den darin hinterlegten Meetings verbessern. Also alles Dinge, die viele Nutzer immer wieder betreffen könnten.

Material You-Oberflächen

Nach einem langen Testlauf ist Material You nun bereit für den großen Einsatz, allerdings zuerst noch mit angezogener Handbremse. Man bringt neue Formen in das Systemmenü, passt diese aber noch nicht dynamisch farblich an – das soll mit einem der nächsten Releases folgen. Sichtbar wird vor allem, dass die Buttons nicht mehr rund, sondern die typische quadratische Form mit stark abgerundeten Ecken verwenden. Man beschreibt das als „größere Schaltflächen, weniger Paginierung und ein separates Benachrichtigungsfeld“.

Der gesamte Benachrichtigungsbereich wurde angepasst, was man vielleicht im Laufe der nächsten Wochen noch einmal separat und mit mehr Details ankündigt.









Neue Elemente im Systemmenü

In der Kalender-Übersicht werden nicht nur in Kürze die Tasks einziehen, sondern man verbessert auch die Terminübersicht. Dort haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, bei entsprechenden Voraussetzungen über den Kalender an einem Termin teilzunehmen. Außerdem kommt Unterstützung für mehrtägige Termine. Eine Reihe weiter unten, im Systemmenü, gibt es jetzt neue Privacy-Indikatoren, die die aktive Nutzung des Mikrofons oder der Kamera zeigen. Diese lassen sich derzeit nicht abschalten, aber das soll mit einem künftigen Update möglich sein.

Adaptives Aufladen

Das vor wenigen Tagen angekündigte adaptive Aufladen wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt. Dies sorgt dafür, dass der Akku des Chromebooks standardmäßig nur bis maximal 80 Prozent aufgeladen wird, um diesen zu schonen. Erst wenn das Chromebook prognostiziert, dass ihr bald den Stecker ziehen werdet, wird man den Akku voll aufladen. Das Ganze lässt sich jederzeit abschalten, aber im Interesse einer langen Akku-Gesundheit solltet ihr das laufen und einige Wochen einlernen lassen.

Letzte Aktualisierung am 9.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Support]