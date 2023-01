Android: Google One-App durchbricht die Marke von einer Milliarde Installationen im Google Play Store

Viele Google-Apps haben über die Jahre die Marke von einer Milliarde Installationen im Play Store geknackt und nach einer etwas längeren Pause gibt es jetzt wieder Zuwachs im Billionaires Club: In diesen Tagen hat es die Android-App von Google One in den zehnstelligen Bereich geschafft und zählt damit zu den Top-Apps. Überraschend ist das nicht, denn natürlich gab es auch für Google One Schützenhilfe.



Eine Milliarde Installationen über den Google Play Store zu erreichen, haben bisher hauptsächlich die Apps von Google und Meta (Facebook) erreicht, aber auch einige andere prominente Namen wie Microsoft, Samsung oder Snap befinden sich bereits in der Liste. Dennoch bleibt es ein elitärer Club, denn auch wenn wir mittlerweile häufig über fünf Milliarden Installtionen sprechen, darf man die gigantische Dimension von einer Milliarde Installationen nicht unterschätzen.

In diesen Tagen hat die Android-App Google One die magische Marke geknkackt. Das ist nicht weiter überraschend, denn die App ist auf vielen Smartphones vorinstalliert, womit das Wachstum ganz von allein kommt. Es haben also nicht eine Milliarde Nutzer den Download-Button geklickt oder sich ein Abo bei Google One gesichert, sondern das ist zum größten Teil den Smartphone-Verkäufen zu verdanken. Daher gibt das keinerlei Aufschluss über die Abozahlen oder die Nutzerzahlen des neuen VPN-Angebots.

Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap sowie ByteDance mit TikTok gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden. Mit Twitter, Netflix, Dropbox und Telegram kamen in den letzten Jahren die nächsten prominenten Namen an Bord.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

