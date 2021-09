Android 12 & Material You: Viele Google-Apps erhalten das neue Design; hier seht ihr alle Oberflächen (Galerie)

Google bringt mit dem Start von Android 12 das größte visuelle Update seit vielen Jahren auf die Smartphones. Unter der mittlerweile sehr bekannten Bezeichnung Material You wird man alle Oberflächen modernisieren und mit automatischer Farbgebung homogener gestalten. Hier findet ihr alle neuen Oberflächen der aktualisierten Google-Apps in der Übersicht.



Mit Android 12 führt Google nach Material Design und Material Theme die dritte Generation der Material-Grundlagen ein und scheint es dabei unglaublich eilig zu haben. Während bei den letzten großen Design-Anpassungen Jahre (!) zwischen den ersten und letzten Apps vergangen sind, hat man nun nahezu den gesamten Katalog der wichtigsten Apps innerhalb weniger Wochen aktualisiert. Einige Apps fehlen zwar noch, aber grundsätzlich ist ein Großteil des Google-Ökosystems schon für die neuen Oberflächen bereit.

Material You ist ein wichtiger Bestandteil von Android 12, wird sich zum Teil aber auch unter Android 11 und älteren Generationen lassen. Die volle Stärke wird außerdem zuerst auf den Pixel-Smartphones ausgespielt, die die automatische Anpassung an die dominierenden Farben des Homescreen-Hintergrundbilds unterstützen. Mehr Details dazu findet ihr in unserem Artikel über das Material You-Design.

Das neue Design bringt tatsächlich sehr viel mehr Freiheiten als bisher und nimmt es weder mit Formen noch mit Farben wirklich eng. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das neue Design in den zahlreichen Google-Apps umgesetzt worden ist. Bei einigen Apps wurde es bereits ausgerollt, bei anderen erst angekündigt und bei wieder anderen sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Informationen dazu findet ihr im jeweils verlinkten Artikel.

































Eine der ersten Anpassungen, die ins Auge springen, sind die veränderten Navigationsleisten am unteren Rand. Diese sind in der Höhe gewachsen und können das Icon des aktuell aufgerufenen Bereichs farblich umranden. Dann folgt schon der große einfarbige Floating Action Button, der nun abgerundete Ecken statt eine vollständige Rundung aufweist. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die abgerundete und farblich hervorgehobene Suchleiste sowie das allgemeine Wachstum einiger Elemente und Buttons.

In der Masse der Bilder kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass Material You bei der derzeitigen Umsetzung der ersten Welle noch auf einfache Anpassungen setzt. Es ist vielleicht ein guter Mix aus traditionellen Elementen und dem modernen Anlauf, der bei den Homescreen-Widgets schon deutlich ausgeprägter ist. Gut möglich, dass das auch innerhalb der App-Oberflächen in Zukunft der Fall sein wird. Denn die aktuelle Umsetzung kann noch nicht alles sein.

» Android 12 & Material You: Endlich schicke Widgets – neue außergewöhnliche Google Drive & Keep-Widgets

» Android 12: Das bringt die Samsung OneUI 4 Beta – Googles Material You spielt noch keine große Rolle

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren