Android 12 & Material You: Google kündigt Rollout für viele Apps an – Drive, Kalender, Meet & Co (Galerie)

In diesen Tagen erhalten viele Google-App das Material You-Design, das im Zuge des Rollouts von Android 12 sehr schnell zum Standard werden soll. Nachdem der Rollout bisher eher zögerlich verlief und nur vereinzelt Apps aktualisiert wurden, hat man jetzt den ganz großen Schwung angekündigt, in dem alle mit der Workspace-Umgebung verbundenen Anwendungen den neuen Anstrich erhalten: GMail, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Kalender und weitere Dokument-Apps.



Das Material You-Design ist eine der größten Design-Anpassungen der letzten Jahre bei den Google-Apps und mit Sicherheit die auffälligste Anpassung im Rahmen der Material-Grundlagen. Bei manchen Apps fällt es mehr und bei anderen etwas weniger auf, was aber auch einfach daran liegen könnte, dass die im Hintergrund notwendige Infrastruktur in Android 12 noch nicht vollständig freigeschaltet wurde. In den meisten Fällen wird Android 12 vorausgesetzt und das vollständige “Erlebnis” gibt es in den ersten Monaten wohl auch nur auf den Pixel-Smartphones.

In den Workspace-Apps hat man nun aber mal einen offiziellen Schritt angekündigt, der in den nächsten Tagen ausgerollt werden soll. Konkret wurde das Update für GMail bereits ausgerollt, für Google Drive beginnt es heute, für Google Meet am 19. September, Google Kalender am 20. September und der Rest im Laufe der nächsten Tage. Die Änderungen sind in diesem Fall bisher nur sehr gering und fallen kaum auf, daher hier die kurze Liste der angekündigten Veränderungen. Im Folgenden außerdem die von Google veröffentlichten Screenshots für die neue Oberfläche.

Aktualisierte Navigationsleisten

Verbesserte Floating Action Buttons

Nutzung der Google Sans-Schrift, um die Lesbarkeit kleinerer Elemente zu verbessern









GMail Material You Design

Google Meet Material You Design

Google Drive Material You Design









Google Docs, Sheets,Slides Material You Design

Google Kalender Material You Design

[Google Workspace Blog]

