Google Telefon: Neue Oberfläche im Material You-Design wird für viele Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Der Release von Android 12 steht vor der Tür und nun werden alle Apps auf das Material You Design umgestellt bzw. mit Elementen ausgestattet, die dieses symbolisieren. Nun ist die App Google Telefon an der Reihe, die in den letzten Jahren viele Updates erhalten hat und nun mit abgerundeten Buttons, angepasst an die Hintergrundfarbe, aufwarten kann. Vorerst nur in der Beta-Version.



In diesen Tagen erhalten viele Apps das Update auf das Material You-Design, wobei der Umfang des Rollouts in einigen Fällen die gesamte Oberfläche und in anderen nur einige Details umfasse. Der Google Taschenrechner hat seit gestern ein nahezu vollflächiges Redesign erhalten – was aber auch an den vielen Buttons liegt – und bei der Google Telefon-App ist sicherlich noch Raum für weitere Elemente.

Wie ihr sehen könnt, hat sich in der Tastatur-Ansicht lediglich der Button für den Aufbau des Anrufs geändert, während die einzelnen Ziffern unverändert geblieben sind – ganz im Gegensatz zum bereits angesprochenen Taschenrechner. Dazu muss man natürlich erwähnen, dass sich das visuelle Update noch in der Beta-Phase befindet und bis zur finalen Version ändern kann. Der Button für den Rufaufbau wird unter Android 12 an die dominierende Farbe des Hintergrundbilds angepasst.

Im allgemeinen Teil der App gibt es einige weitere Änderungen.









In der Oberfläche der Telefon-App werden ebenfalls hauptsächlich die Buttons angepasst, die nun nicht mehr kreisrund, sondern eher quadratisch mit abgerundeten Ecken sind. Zu sehen ist das an beiden Floating-Action-Buttons (FAB) unten am rechten Rand. Außerdem wurde die Hauptnavigation am unteren Rand entsprechend überarbeitet und färbt den aktiven Bereich mit einem ebenfalls sehr ovalen Kreis ein. Allerdings nur das Icon und nicht den Text.

Das neue Design ist vorerst nur in der Beta-Version zu sehen und das vorsätzlich unter Android 12. Es soll wohl auch bei einigen Nutzern unter Android 11 auftauchen, aber das ist eher die Ausnahme. Nur unter Android 12 ist die Anpassung an die dominierende Hintergrundfarbe zu sehen. Weitere Änderungen hat es vorerst nicht gegeben, aber das könnte sich mit der finalen Version sowie dem Release der Hauptversion von Android 12 noch ändern.

