Android 12 & Material You: Google Fotos erhält neues Design, aber ohne dynamische Farben (Screenshots)

Mit dem Start von Android 12 wird Google das Material You-Design einführen, das sich derzeit in Windeseile in den Google-Apps verbreitet und nun auch bei Google Fotos ankommt. Die Android-App der Fotoplattform erhält eine Vorstufe des Material You-Designs, das zwar eine Reihe von Änderungen mitbringt, die auf den ersten Blick allerdings kaum sichtbar sind.



Nutzer von Google Fotos dürfen sich in diesen Tagen auf gleich zwei Updates freuen, die für Android ausgerollt werden: Das Stories-Feature erstellt nun Collagen und die Oberfläche wird mit den ersten Anzeichen des Material You-Designs versehen. Während dieses in einigen anderen Apps deutlich zu sehen ist, sind die Designer von Google Fotos noch sehr zurückhaltend und bringen weder vollständig umgebaute Elemente noch die farbliche Anpassung mit.

Die sichtbarste Design-Änderung auf Material You ist tatsächlich schon die Navigationsleiste, die am unteren Rand etwas in der Größe gewachsen ist und damit die Möglichkeit hat, das Icon des aktiven Bereichs einzufärben. Auf obigem Screenshot könnt ihr diese Änderung sehen, die auch schon bei anderen Apps mit dieser Leiste durchgeführt wurde. Weiterhin sind Änderungen bei den Buttons innerhalb der App zu sehen, die euch zu den speziellen Fotoalben und Bereichen führen. Diese sind nun flacher und dürften schon bald farblich hervorgehoben werden.









Sowohl die Karussellansicht als auch die Suchleiste verfügen nun über deutlich stärker abgerundete Ecken und werden weitestgehend flach dargestellt. Das sind allerdings nur Details, die den meisten Nutzern auf den ersten Blick gar nicht auffallen dürften. Die auffälligen farbigen Buttons, auf Basis der Primärfarbe des Hintergrundbilds, gibt es derzeit noch nicht. Das neue Design taucht in diesen Tagen bei den ersten Nutzern auf und ist sichtlich noch ein Work-in-Progress.

» Google Tasks: Neues Logo für die Aufgabenverwaltung kommt – soll besser zu den Workspace-Icons passen

» Android & Chrome OS Phone Hub: Pixel-Smartphones sollen Android-Apps auf Chromebooks übertragen

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren