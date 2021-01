Google Fotos: Ein Jahr voller lächelnder Gesichter – so erstellt ihr euren persönlichen Jahresrückblick-Film 2020

Das Jahr 2020 ist vorüber und dürfte vielen Menschen auch langfristig nicht unbedingt in positiver Erinnerung bleiben. Dennoch gab es hoffentlich auch in den zurückliegenden zwölf Monaten einige schöne Momente, erinnerungswürdige Ereignisse oder einfach nur Aufnahmen, auf die man noch einmal zurückblicken möchte. Wir zeigen euch noch einmal, wie ihr am ersten Wochenende des neuen Jahres einen schönen Film mit den beten Aufnahmen des vergangenen Jahres erstellen könnt – mit nur wenigen Klicks und nahezu automatisch.



Google Fotos besitzt schon seit langer Zeit die Möglichkeit, personalisierte Filme zu erstellen, die einzig und allein die Auswahl eines Themas und vielleicht einiger Personen erfordern. Die Auswahl der Bilder und der Zusammenschnitt zu einem netten Film mit etwa einer Minute Länge erfolgt dann vollautomatisch durch die Google Fotos-Algorithmen. Wie das funktioniert haben wir euch schon mehrfach gezeigt, aber heute beziehen wir uns noch einmal auf den Jahresrückblick für die vergangenen zwölf Monate.

Wer Google Fotos mit vielen Bildern füllt, hat hoffentlich auch viele schöne Momente in der Datenbank gespeichert. Genau diese Momente sind es, an die man sich erinnern und das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen kann. Vielleicht gab es aber auch andere Ereignisse, die ihr in Videoform festhalten wollt. Hat die Familie Zuwachs bekommen? Erstellt einfach einen “Sie wachsen so schnell heran”-Film. Ist ein Familienmitglied verstorben? Erinnert euch mit dem “In liebevoller Erinnerung”-Film. Selbst einen Lovestory-Film gibt es.

Heute soll es um den Jahresrückblick gehen, der von Google Fotos ganz automatisch erstellt wird. Ihr müsst diesen Film lediglich anfordern – die Auswahl an Personen, Motiven oder den Zeitpunkten geschieht automatisch. In den meisten Fällen werdet ihr Bilder sehen, auf denen lächelnde bzw. glückliche Personen abgebildet sind.









So erstellt ihr euren personalisierten Jahresrückblick

Öffnet Google Fotos und wechselt in die Kategorie “Verwalten” Wählt dort nun im Bereich “Neu erstellen” den Punkt “Film” Alternativ klickt einfach diesen Link Wählt dort nun das Thema “Ein Jahr voller lächelnder Gesichter” aus Nun auf “Film erstellen” klicken und ein bisschen warten Ihr findet euren fertigen Film im Für Dich-Tab

Das Ganze funktioniert sowohl im Browser als auch mit der Smartphone-App. Je nach Andrang und der Größe eures Fotoarchivs kann die Erstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Meist dauert es nur 4-5 Minuten, es kann aber auch mal länger werden. In jedem Fall findet ihr es im Assistent-Tab und werdet über den fertigen Film per Benachrichtigung informiert. Diesen Film könnt ihr dann in der Datenbank speichern, herunterladen und natürlich auch mit vielen lieben Menschen teilen.

Sollte euch der Film nicht zusagen, dann erstellt einfach einen neuen! Einfach nochmal den Film anfordern und der nächste sieht in den meisten Fällen wieder ganz anders aus. Ihr könnt also auch problemlos mehrere Jahresrückblicke erstellen – natürlich abhängig davon, wie viele Fotos ihr in der Datenbank habt. Wer nur Landschaften und keine Personen fotografiert, darf nicht viel erwarten. Sollte euch ein Film zusagen und nur 1-2 Fotos unpassend sein, entfernt sie einfach über den Video-Editor.















