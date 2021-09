Pixel 6 Pro: So schlägt sich Googles neues Smartphone gegen die Konkurrenz – Benchmarks vom Tensor-SoC

Die Pixel 6-Smartphones werfen ihre langen Schatten schon seit Monaten voraus und langsam gehen wir auch bei den Leaks rund um Googles neue Smartphones in die Details: Der bereits angekündigte Tensor-Chip ist erst kürzlich in einem Benchmark aufgetaucht und nun gibt es neue Benchmarks, die das Pixel 6 Pro mit anderen Flaggschiffen vergleichen und gleichzeitig die exakten Spezifikationen verraten.



Der Tensor-Chip ist der heimliche Star im Pixel 6, denn Google setzt sehr große Hoffnungen in das erste eigene SoC und hat dieses bereits vor einigen Wochen offiziell angekündigt. Dennoch sind noch längst nicht alle Details bekannt, sodass es für viel Raum für weitere Leaks gibt. Erst vor wenigen Tagen ist das Pixel 6 Pro mit seinem 8-Kern-Chip bei Geekbench aufgetaucht und hat eine recht merkwürdige Konfiguration auf drei Clustern gezeigt. Das bestätigt sich nun:

2x ARM Cortex-X1 clocked at 2.802GHz

2x ARM Cortex-A76 clocked at 2.253GHz

4x ARM Cortex-A55 clocked at 1.80GHz

Die Daten stammen von XDA Developers, die wohl eine zuverlässige Quelle gefunden haben, die das Pixel 6 Pro oder zumindest ein Vorserienmodell bereits in Händen hält. Natürlich muss man nicht auf das Tausendstel Gigahertz achten, aber dennoch haben wir nun wohl die exakten Werte und gleichzeitig eine Bestätigung der bisherigen Leaks. Um diese Power einzuordnen, hat man das Pixel 6 Pro in einem Web-Benchmark gegen drei andere Smartphones antreten lassen.

Beachtet dabei aber, dass es sich um Web-Benchmarks handelt, die im Browser ausgeführt werden und daher eher mit Vorsicht zu genießen sind. Allerdings gilt das auch für die anderen drei Geräte, sodass der Vergleich wieder auf einer Ebene stattfindet.









Das Pixel 6 Pro macht einen deutlichen Schritt im Vergleich zum Vorgänger Pixel 5, kann aber schon jetzt nicht mit der Konkurrenz wie dem Galaxy 21 Ultra sowie dem Asus ZenFone 8 mithalten. Das ist im Vergleich etwas enttäuschend, allerdings muss man auch dabei zwei Dinge betrachten: Das Pixel 6 Pro ist noch ein Vorserienmodell, sodass Google noch Raum für Optimierungen bis zum finalen Release hat. Die erwarteten und mittlerweile fast bestätigten fünf Jahre Updates könnten ebenfalls so manche Optimierung im Gepäck haben.

Googles Hardware-Chef Rick Osterloh hatte schon nach der Ankündigung des Chips gesagt, dass man im klassischen Vergleich in etwa auf der Linie der Konkurrenz liegt, aber in den wichtigen Bereichen große Schritte macht. Das dürfte auf die KI anspielen, die am Ende vielleicht mehr Leistung hervorzaubert. Dass Googles Algorithmen sich von Hardware-Beschränkungen nicht aufhalten lassen, hat man eindrucksvoll mit den Kameras der ersten drei Pixel-Generationen gezeigt. Ob sich das Kunststück wiederholen lässt, wird sich zeigen.

