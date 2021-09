Android 12 & Material You: Endlich schicke Widgets – neue außergewöhnliche Google Drive & Keep-Widgets

Google wird mit dem baldigen Launch von Android 12 das neue Material You-Design einführen, das sich in diesen Tagen in zahlreichen Apps zeigt und in den Grundzügen bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde. Im Zuge des großen App-Redesigns sind nun auch neue Widgets für Google Keep und Google Drive aufgetaucht, die wirklich sinnvoll erscheinen und die neuen Freiheiten weitestgehend nutzen.



Google hat Widgets unter Android lange Zeit unterschätzt und in den letzten Jahren praktisch nicht weiterentwickelt – das gilt sowohl für die Möglichkeiten des Betriebssystems als auch für die Google-Apps. Doch mit dem Start von Material You und vielleicht auch angetrieben von Apples neuen iOS-Widgets geht es endlich wieder voran: Die beiden Apps Google Keep und Google Drive erhalten nun neue Widgets, die für Android-Verhältnisse auf eine fast schon spektakuläre Form setzen können.

Google Drive

Das Google Drive Widget kann auf verschiedenste Größen angepasst werden und wird je nach verfügbarem Platz das Aussehen und auch den Funktionsumfang verändern. 2×1 sowie 3×1 bieten eine simple Verknüpfung zu Google Drive sowie einen Upload-Button. Ab 4×1 gibt es neben der Verknüpfung zu Drive gleich vier Zusatzfunktionen (Suchen, Upload, Foto aufnahmen und NEU) und wenn ihr ein 3×3-Widget erstellt, wird es richtig interessant. Dann taucht das neue Kreuz auf, das das App-Logo in der Mitte und die vier Hauptfunktionen an den Ecken trägt.









Google Keep

Bei Google Keep sieht das ganz ähnlich aus, denn der Notizblock bietet ebenfalls verschiedene Größen der Leisten sowie das 3×3-Kreuz mit den Hauptfunktionen. Ich denke, dass das auf vielen Homescreens vor allem aufgrund der farblichen Anpassung recht gut aussehen kann und in der Form schnell von anderen Apps nachgebaut werden könnte. Auf jeden Fall ein kleiner Hingucker, weil man so etwas bisher von Android eher nicht gewohnt war. Aber das war noch nicht alles.

Ein weiteres Widget bringt nahezu die gesamte App auf den Homescreen: Ihr erhaltet je nach Größe die vier Buttons, die Verknüpfung zu Google Keep sowie eine scrollbare Liste der letzten Notizen. Zusätzlich lassen sich Notizen anheften, sodass sie im Widget stets ganz oben in der Auflistung erscheinen.

