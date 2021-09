Android 12 & Material You: Videomessenger Google Duo erhält neues Design (Screenshots)

Für Googles Designer scheint die Einführung von Material You mit dem Start von Android 12 derzeit höchste Priorität zu genießen, denn derzeit werden täglich weitere Apps mit den neuen Oberflächen ausgestattet. Jetzt ist der Videomessenger Google Duo an der Reihe, der damit tatsächlich noch zur ersten Riege gehört – was bei dieser App einiges bedeuten kann.



Eigentlich hätten wir den Videomessenger Google Duo schon auf der Abschussliste, aber vielleicht schenkt man der App doch noch einmal einen zweiten Frühling und lässt es gegen Google Meet antreten. Darauf deutet zumindest das nun ausgerollte Material You-Design hin, das mit dem Update auf die Version 149.0.395831535 in der Android-App ankommt. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, was sich durch das Update an der Oberfläche ändert. Spoiler: Nicht viel.

An einigen Stellen setzt man die vom Homescreen-Hintergrundbild abgeleitete Akzentfarbe ein, die sowohl in der Suchleiste als auch im oberen Menübereich zum Einsatz kommt. Beim Floating Action Button (FAB) setzt man auf die Sekundärfarbe und hat diesen Button gleich ordentlich in der Größe wachsen lassen – natürlich mit den abgerundeten Ecken, um die bekannte Pill-Shaped-Form zu erhalten. Das Update wird ab sofort ausgerollt und entspricht in etwa den Aktualisierungen aller anderen Apps der letzten Wochen.

» Android 12 & Material You: Google Fotos erhält neues Design, aber ohne dynamische Farben (Screenshots)

» Google Tasks: Neues Logo für die Aufgabenverwaltung kommt – soll besser zu den Workspace-Icons passen

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren