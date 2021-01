Google Duo: Der Videomessenger wird in Kürze für viele Huawei-Nutzer eingestellt – nicht zertifiziertes Android

Google verschärft die Bedingungen zur Nutzung der hauseigenen Messenger und möchte sich relativ kurzfristig von allen Nutzern verabschieden, die eine nicht unterstütze bzw. nicht zertifizierte Android-Version verwenden. Sowohl Google Messages als auch Google Duo werden schon in wenigen Wochen unter anderem auf Huawei-Smartphones nicht mehr unterstützt.



Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Android-Messenger Google Messages ab 1. April nicht mehr nutzbar ist, wenn dieser auf einer nicht zertifizierten Android-Version eingesetzt wird. Diesem Beispiel folgt nun auch der Videomessenger Google Duo, der in der aktuellen Version 123 eine sehr ähnliche Meldung enthält. Ein Teardown hat den folgenden String hervorgebracht, der recht eindeutig ist:

Duo is going away soon.

Because you’re using an unsupported device, Duo will unregister your account on this device soon. Download your Clips and call history to avoid losing them.