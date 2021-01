Google Messages: Der Messenger wird für Nutzer nicht-zertifizierter Android-Versionen schon bald eingestellt

In Googles Messenger-Karussell spielt der Google Messages seit einiger Zeit eine große Rolle und hat mit der globalen RCS-Einführung gerade erst einen sehr großen Schritt getan. Dieser wird es aber auch bald mit sich bringen, dass Nutzer von nicht zertifizierten Android-Smartphones ausgeschlossen werden. Ein Teardown der App belegt, dass Google schon bald den Stecker ziehen wird.



Android steht unter anderem als freies Betriebssystem für alle Hersteller kostenlos und ohne Bedingungen zur Verfügung, aber die Masse der Nutzer möchte bekanntlich nur die Smartphones mit vorinstallierten Google-Diensten nutzen. Das ist nur auf von Google zertifizierten Smartphones möglich, zu denen unter anderem die Huawei-Smartphones _nicht_ mehr gehören. Immerhin die ehemalige Tochtermarke Honor soll schon bald zu Google zurückkehren. Möglicherweise müssen sich die Nutzer in Kürze von Google Messages verabschieden.

On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.