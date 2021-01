Google Chrome: PDF-Upload zu Google Drive eingestellt – mit dieser Chrome-Erweiterung weiterhin nutzbar

Google bringt mit dem Start von Chrome 88 nicht nur viele Neuerungen in den Browser, sondern wird in Kürze auch ein Feature entfernen, das mit dem kürzlich eingestellten Google Cloud Print in Verbindung stand: Der Upload von Webseiten im PDF-Format auf Google Drive. Diese Funktion wurde nun in eine Chrome-Erweiterung ausgelagert, die seit langer Zeit offiziell zur Verfügung steht.



Google gibt es und Google nimmt es. Der Drucken-Dialog des Chrome-Browsers bietet seit vielen Jahren zwei zusätzliche Möglichkeiten, die ganz ohne Drucker zur Verfügung stehen: Die Webseite als PDF speichern oder das jeweilige PDF direkt zu Google Drive hochzuladen. Letztes war allerdings aus kaum nachvollziehbaren Gründen an Google Cloud Print gebunden, das vor wenigen Tagen eingestellt wurde. Dementsprechend wird auch diese Funktion aus dem Browser verschwinden.

Wer das Feature weiterhin nutzen möchte, kann dies nur noch über die offizielle Chrome-Erweiterung “In Google Drive speichern” tun, die diesen Menüpunkt wieder zurück in den Drucken-Dialog bringt. Das ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber die Erweiterung bietet noch einige weitere Features, hat über fünf Millionen Nutzer und eine sehr gute Bewertung. Solltet ihr es benötigen, probiert es also einfach einmal mit der Extension.

