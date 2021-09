Die Aufgabenverwaltung Google Tasks lässt nach wie vor einige wichtige Dinge vermissen, die so manchen Nutzern davon abhalten dürften, die Plattform zu verwenden. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Favoriten-Funktion entdeckt und nun legen auch die Designer nach: Die App erhält nun ein neues Icon, das zwar nicht mehr ganz so schick aussieht, aber besser in die Workspace-Umgebung passt.



Im vergangenen Jahr hat Google allen Workspace-Apps neue Logos spendiert, die zwar nicht unbedingt viele Freunde gefunden haben, aber sich mittlerweile etabliert haben – blieb ja auch keine andere Wahl. Nun erhält auch die Aufgabenverwaltung Google Tasks ein neues Logo, dessen Stil sich nun stärker an die Workspace-Apps anlehnt. Farblich hebt es sich sehr deutlich von den restlichen Apps ab und macht erst jetzt deutlich, was das bisherige Logo eigentlich darstellen sollte.

Unten ist das bisher verwendete Logo und darüber das neue Logo, das nun ausgerollt werden soll. Auch zur Darstellung in anderen Apps kommt das Logo bereits zum Einsatz, wie ihr dem rechten Bild entnehmen könnt. Im Vergleich ist nun auch zu sehen, dass das alte Logo einem Haken entsprechen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das bisher nicht jedem Nutzer bewusst gewesen ist. Das neue Logo ist nun recht eindeutig und zeigt, was die Nutzer erwartet.

Der Rollout des neuen Logos soll am 23. September starten und dann in den folgenden zwei Wochen bei allen Nutzern ankommen.

» Google Tasks: Neue Favoriten-Funktion kommt – Aufgaben lassen sich bald mit Sternchen markieren

» Google Messages: Neues smartes Feature soll Nutzer an offene Konversationen erinnern – so wie in GMail

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren