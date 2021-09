Search On: Google lädt zu KI-Event – neue Features für Google Assistant, Google Maps und Websuche kommen

Es ist Mitte September und wir warten darauf, dass Google entweder Android 12 oder die Pixel 6-Smartphones vorstellt oder zu einem Event für die beiden Produkte einlädt. Bis dahin wird es wohl nicht mehr lange dauern, doch nun lädt Google erst einmal zum Search On 2021 Event. Es werden neue KI-Funktionen für Produkte wie Google Assistant, Google Maps und andere Dienste erwartet.



Langsam beginnt die Event-Zeit wieder: Erst vorgestern fand das Apple iPhone-Event statt, Google wird schon bald Android 12 sowie die Pixel 6-Smartphones vorstellen und auch andere Hersteller laden zu Präsentationen. Google hat nun Einladungen für das Search On 2021 Event verschickt, das am 29. September wie üblich virtuell stattfindet und natürlich Live bei YouTube übertragen wird. Es dürfte sich erneut um ein zuvor aufgezeichnetes Event handeln.

Eventually, you might be able to take a photo of your hiking boots and ask, “Can I use these to hike Mt. Fuji?” MUM would understand the image and connect it with your question to let you know your boots would work just fine. It could then point you to a blog with a list of recommended gear.