Apple Livestream: California Streaming – YouTube zeigt Präsentation des iPhone 13 und Apple Watch 7 ab 19:00 Uhr Live

Heute Abend heißt es bei Apple California Streaming, denn das Unternehmen lädt zum großen Event und wird ab 19:00 Uhr sowohl das neue iPhone 13 als auch die Apple Watch 7 vorstellen. Apple-Events sind seit einigen Monaten selbst abseits der neuen Produkte wirklich sehenswert, sodass ihr den Livestream auf YouTube heute Abend nicht verpassen solltet.



Am heutigen Dienstag Abend ist es endlich soweit: Apple wird die neue iPhone 13-Familie vorstellen, über die im Vorfeld natürlich schon wieder sehr viele Informationen durchgesickert sind, über die ihr mit Sicherheit auf einschlägigen Webseiten und Tech-Blogs bereits alle Informationen gelesen habt. Auch in diesem Jahr wird sich Apple über hohe Verkaufszahlen freuen dürfen, könnte mit Googles Pixel 6-Smartphones aber auch einen starken Gegner bekommen, der zumindest im sehr kleinen Umfang am Erfolg rütteln kann.

Neben dem iPhone 13 wird außerdem die Apple Watch 7 vorgestellt, dessen Erfolg ebenfalls von Google und Partnern beneidet wird und mit dem Neustart von Wear OS auch in die Android-Welt gebracht werden soll. Wir dürfen sehr gespannt sein, was sich Apples Ingenieure wieder haben einfallen lassen, um die Smartwatch noch besser zu machen und vielleicht Features zu bringen, an die man zuvor gar nicht gedacht hat. Mittlerweile ist die Apple Watch oft spannender als das neue iPhone.

Apple-CEO Tim Cook wird heute Abend um 19:00 Uhr die Bühne betreten und wer Live mit dabei sein will, kann einfach in den folgenden Livestream hereinklicken, den wir euch unten eingebunden haben. Das Event wird sowohl bei YouTube als auch auf der Apple-Seite selbst übertragen.









Apple iPhone Livestream ab 19:00 Uhr

Es wird vermutlich nichts Google-relevantes geben, aber sollte das wider erwarten der Fall sein, werden wir euch natürlich hier im Blog darüber informieren. Gestern hätte übrigens laut einem nicht sehr zuverlässigen Leaker das Pixel 6 vorgestellt werden sollen, um Apple für das iPhone 13 den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dazu kam es aber wenig überraschend nicht und es ist nicht zu erwarten, dass man sie htue Abend parallel vorstellt 😉 Die Pixel 6-Smartphones werden höchstwahrscheinlich am 19. Oktober vorgestellt.

Und nun blicken wir zu Apple und das California Streaming-Event, das vielleicht noch weitere Überraschugen parat haben wird.

