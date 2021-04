Android auf dem iPhone: So können alle Apple-Nutzer nun Samsungs Android auf dem iPhone ausprobieren

Android oder iOS? Samsung oder Apple? Galaxy oder iPhone? Viele Nutzer dürften in den letzten Jahren mehrfach vor dieser Entscheidung gestanden haben und vielleicht nicht in allen Fällen ganz glücklich damit sein. Samsung hat es nun wieder auf die iPhone-Nutzer abgesehen und möchte ihnen mit einer neuen Web-App die Vorzüge der Galaxy-Smartphones mit Android näherbringen. Das funktioniert erstaunlich gut.



Gerade erst hat Google in einem sehenswerten Spot gezeigt, wie leicht man als interessierter Nutzer zu einem Pixel-Smartphone wechseln kann und nun geht Samsung einen ähnlichen Weg. Mit einer neuen mobilen Web-App möchte man allen iPhone-Nutzern demonstrieren, dass die Unterschiede zwischen ihrem Betriebssystem und Android mit der Samsung-Experience gar nicht so groß sind und sich ein Wechsel lohnen könnte.

Die Web-App iTest baut den Android-Homescreen nach und lässt die Nutzer an sehr vielen Stellen interagieren. Der Launcher, der App Drawer und sogar einige Apps können recht umfangreich ausprobiert werden. Der Samsung Galaxy Store ist etwa vollständig nutzbar und bewirbt einige Produkte und Dienste des südkoreanischen Unternehmens. Wenn man sich die Screenshots ansieht, kann man sehr schnell vergessen, dass es sich hier nur um eine Web-App handelt.

Um die Galaxy Experience auf dem iPhone ausprobieren zu können, muss diese Progressive Web App vorab installiert werden, damit sie im Vollbild ausgeführt werden kann. Anschließend gibt es dann sogar die Benachrichtigungsleiste mit zufälligen Benachrichtigungen und sogar simulierten Anrufen sowie die Onscreen-Buttons am unteren Displayrand.









You’re about to get a little taste of Samsung, without changing phones. We can’t replicate every function, but you should quickly see that there’s nothing daunting about switching to the other side.

Es dürfte nicht ganz so leicht sein, die Apple-Nutzer überhaupt zum Ausprobieren zu bewegen, aber wer tatsächlich wechselwillig ist und schon längere Zeit kein Android-Smartphone mehr ausprobiert hat, könnte sich vielleicht davon überzeugen lassen. Gerade erst hat eine Studie gezeigt, dass unzufriedene Apple-Nutzer am ehesten zu Samsung oder zu Google Pixel wechseln würden. Diese Chance will man sich natürlich nicht entgehen lassen.

Interessantes Detail: Auch Google kommt in dieser Android-Demo sehr gut weg. Es zeigt sich, dass zwischen Google und Samsung eine ganz neue Einigkeit herrscht. Könnte auch an der neuen engen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen liegen.

Don’t worry, all the apps you love are available. Because let’s be honest, most of them are Google products and we’re good buddies with those guys.

» Samsung iTest

[9to5Mac]















