Android 12 & Material You: Google Kontakte erhält erste Umsetzung des Material You-Designs (Screenshots)

Google wird in Kürze mit dem Start von Android 12 das Material You-Design einführen, das größere Änderungen mit sich bringt und sowohl neue Formen als auch Farben bereithält. Nun zeigt sich eine Umsetzung dieses neuen Designs bei Google Kontakte, das mit dem jüngsten Update eine an vielen Stellen überarbeitete Oberfläche erhält. Eine große Umstellung ist das aber nicht.



Das Material You-Design ist eines der größten visuellen Updates für Android seit über fünf Jahren und soll wohl recht schnell in den wichtigsten Apps umgesetzt werden. In den letzten Wochen haben schon einige Apps ein Update erhalten und nun ist auch die Kontakte-App an der Reihe. Bei dieser zeigt sich das neue Design an der überarbeiteten Suchleiste, die nun die derzeit populäre “pill-shape”-Form hat sowie am Button unten rechts. Dieser ist nun nicht mehr rund, sondern besitzt stark abgerundete Ecken.

Auch an der Farbgebung wurde gebastelt, sodass die Oberfläche vor allem aus zwei dominierenden Farbtönen besteht. Diese werden bei Material You bekanntlich auf Basis des Hintergrundbilds ausgewählt, sodass sich die Akzentfarben bei allen Nutzern unterscheiden können. Das neue Design zeigt sich nach dem Update schon jetzt unter Android 11 und Android 12, wird aber erst mit dem offiziellen Start von Material You seine volle Wirkung entfalten. Und dieser soll mit Android 12 auf den Pixel-Smartphones erfolgen.

» Google Kontakte: So lassen sich gelöschte Kontakte wiederherstellen & alle Änderungen rückgängig machen

» Android: Neue Google-App ‘Switch to Android’ soll den Wechsel vom iPhone zu Android vereinfachen

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren