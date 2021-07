Google Maps Navigation: Die Routenplanung kann nun die Berliner Umweltzone & weitere Zonen beachten

Die Google Maps Navigation führt alle Nutzer auf dem schnellsten oder kürzesten Weg an ihr Ziel und bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die vorgeschlagenen Routen anzupassen oder Bereiche zu meiden. Ab sofort gehört dazu auch die Berliner Umweltzone, die nur noch mit Fahrzeugen mit grüner Plakette befahren werden darf. Die Kartenplattform kann darüber informieren oder diesen Bereich umfahren lassen.



In einigen deutschen Städten wurden in den vergangenen Jahren die Umweltzonen eingerichtet, die unter anderem die Feinstaubbelastung senken sollen, in dem bestimmte Fahrzeuge diese nicht mehr durchqueren dürfen. Für viele Autofahrer dürfte das durch den Besitz einer grünen Umweltplakette kein großes Problem sein, wer diese aber nicht besitzt, konnte mit der Routenplanung und Navigation bisher Probleme bekommen. Nun ist Berlin die erste Stadt in Deutschland, bei der man über diese Zone informieren und sie umfahren kann.

Die Umweltzone erstreckt sich über den gesamten Berliner S-Bahn-Ring und somit über einen Großteil der Stadt, abzüglich der Außenbezirke. Weil solche Zonen in mehreren deutschen Städten und wohl auch im europäischen Ausland existieren, kann Google Maps diese auf Wunsch beachten.

Die Warnungen werden euch angezeigt, sobald ihr eine Navigation plant, die durch eben so eine Umweltzone führt oder wenn ihr euch einer Umweltzone nähert. In der Google Maps App findet ihr dann einen entsprechenden Hinweis mit Link zu einer offiziellen Quelle, die euch bei Bedarf mit mehr Informationen versorgt.

