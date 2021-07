Android 12: Google entfernt Telefon-Funktion aus dem Betriebssystem – Einstellung von SIP wird vorbereitet

Google wird mit Android 12 viele neue Funktionen in das Betriebssystem bringen, die schon in wenigen Wochen mit der finalen Version zu finden sein werden. Auf der anderen Seite werden aber auch Features entfernt, die veraltet sind oder einfach nicht mehr gebraucht werden – ein ganz normaler Vorgang. Wie nun bekannt wurde, wird Google eine Telefonfunktion aus Android 12 entfernen. Klingt komisch, ist aber so.



Bei Android 12 darf man sich nicht nur auf neue Features freuen, sondern muss auch von einigen Abschied nehmen. Nun ist ein weiterer Bestandteil bekannt geworden, dessen Entfernung aus dem Betriebssystem mit Android 12 vorbereitet wird: SIP (Session Initiation Protocol). Dabei handelt es sich um einen Dienst, mit dem Verbindungen für die IP-Telefonie aufgebaut werden können. Also Voice Over IP.

Das SI-Protokoll wurde einige Jahre lang dafür verwendet, solche VoIP-Verbindungen aufzubauen, hat sich aber zumindest auf dem Smartphone längst überlegt und findet bei den großen Plattformen faktisch keine Anwendung mehr. SIP wurde in Android schon vor längerer Zeit als “veraltet” markiert und nun bereitet man dessen Entfernung vor. In den Einstellungen von Android 12 sind in der jüngsten Beta alle Hinweise auf SIP verschwunden und somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis es vollständig entfernt wird. Möglicherweise auch erst mit Android 13

Drittanbieter-Apps sollten nicht betroffen sein, es sei denn sie setzen auf die native Android-Umsetzung. Weil es aber alternative Bibliotheken gibt, können App-Entwickler umstellen und die Funktionalität in ihren Apps weiterhin anbieten.

