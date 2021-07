Android 12: Google entfernt die Design-Einstellungen aus dem Betriebssystem – zugunsten von Material You

Google führt mit Android 12 das neue Material You-Design ein, das aus visueller Sicht eines der größten Updates der letzten Jahre für Android darstellt. Doch wo viel Licht ist, da ist auch Schatten: Wie nun bekannt wurde, wird Google für das Material You-Design eine Reihe von Optionen aus dem Betriebssystem entfernen, die erst mit Android 11 eingeführt wurden.



Design spielt für Google seit einigen Jahren eine sehr große Rolle, allerdings gibt man den Nutzern nur selten die Gelegenheit, in die Darstellung einzugreifen und setzt eher auf Automatismus: Das ist auch bei Android 12 mit dem kommenden Material You-Design nicht anders, das sich bereits in einigen Apps gezeigt hat und recht umfangreich angekündigt wurde: Es wird farbenfroh, klare Formen und Abgrenzungen spielen keine große Rolle mehr und die gesamte Darstellung soll modernisiert werden.

Schon vor einigen Tagen ist aufgefallen, dass in Android 12 die Möglichkeit entfernt wurde, den Stil anzupassen. Doch was zuerst wie ein Bug oder ein noch fehlendes Feature aussah, ist tatsächlich so gewollt: Ein Google-Entwickler hat bestätigt, dass man diese Anpassungsmöglichkeiten zugunsten des Material You-Designs entfernt hat. Ob sie zurückkehren bleibt zwar offen, aber zum Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones sollte man nicht damit rechnen.

The custom style features (font, icon shape, icon pack, and accent color) in R are being replaced by the new dynamic theming feature that we are introducing in S. We see the new dynamic theming feature as more modern and intelligent. A simple and delightful experience that we hope all users can get to enjoy.