Google Lens: Material You-Umsetzung wird ausgerollt & Lens-Icon jetzt in der Google-Suchleiste (Screenshots)

Die Android-App von Google Lens hat in den letzten Monaten eine Reihe von Verbesserungen erhalten, mit denen die Nutzung der ‘Augen des Google Assistant’ weiter erhöht werden soll. Nun gibt es die nächsten Schritte, um die App Fit für die Zukunft zu machen und stärker in den Fokus zu rücken: Der erste Klecks Material You-Design ist da und das Icon erscheint nun in der Google-Suchleiste.



Google Lens gehört vermutlich zu den am meisten unterschätzten Google-Apps, denn der Funktionsumfang ist sehr groß, die Erkennungsrate wächst immer weiter und dennoch dürfte es nur selten genutzt werden. Das kann sich nun ändern, denn mit dem jüngsten Update findet sich nun das Lens-Logo wieder in der Google-Suchleiste, wo es schon in zahlreichen Testläufen temporär immer wieder zu sehen gewesen ist. Wie ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt, befindet sich Lens am rechten Rand neben dem Mikrofon. Selbst die versehentlichen Taps, die eigentlich auf das Mikrofon zielen, können der App damit helfen.

Aber nicht nur der Einstieg in Google Lens wird jetzt sehr viel leichter, sondern auch die Oberfläche wurde weiter optimiert. Die kürzlich ausgerollte neue Startseite trägt ihren Teil dazu bei und in einigen Bereichen ist bereits das Material You-Design zu sehen. Dieses präsentiert sich durch farblich hervorgehobene Buttons, die deutlicher als bisher abgerundet sind und je nach Betriebssystem schon den dominierenden Farben des Homescreen-Wallpapers entsprechen sollten.

Das Update wird seit gestern ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen. Gut möglich, dass das Material You-Design derzeit vor allem bei den Beta-Nutzern sichtbar wird. Aber auch in der stabilen Version wurde es schon gesichtet.

