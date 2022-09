Pixel Update: Viele neue Leaks und Teaser zum Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch, Pixel Feature Drop & Aktionen

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns viele Neuigkeiten rund um die Pixel 7-Smartphones, die Pixel Watch und weitere Pixel-Produkte gebracht. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten Tage vor dem großen ‚Made by Google‘-Event zurück, das am 6. Oktober stattfinden und endlich ein Deckel auf die zahlreichen Leaks machen wird. Es gab wieder sehr viel zu sehen, schaut mal herein.



Schon seit Monaten vergeht keine Woche ohne Pixel-Leaks, doch gut eine Woche vor dem für 6. Oktober geplanten Google-Event ist noch einmal Hochkonjunktur für Leaks und Teaser, die mit neuem Schwung in die letzte Runde gehen. In dieser Woche gab es viele neue Ansichten der kommenden Pixel-Produkte, wir haben die Fast-Verkaufspreise von Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch erfahren und auch das nächste Pixel Feature Drop wollen wir nicht vergessen. Hier unser wöchentliches Pixel-Update.

Pixel Watch-Karton mit Fitbit-Logo

Die Pixel Watch wurde offenbar an die ersten Händler ausgeliefert und natürlich konnte es sich mindestens einer nicht nehmen lassen, den Karton zu fotografieren. Das gibt uns den Blick auf das Packungs-Design, das keine wirkliche Überraschung bereithält. Dennoch gibt es eine Auffälligkeit, denn am rechten Rand findet sich ein wirklich prominent platziertes Fitbit-Logo, das fast größer dargestellt wird als das Google-Logo. Ihr findet das Bild im Artikel.

» Das ist der Pixel Watch-Karton mit Fitbit-Logo

Pixel 7 & Pixel Watch Vorbestelleraktion

Es wird Vorbestelleraktionen für die Pixel 7-Smartphones und auch für die Pixel Watch geben. Das ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre nicht ganz überraschend, aber dennoch kann man sich nicht darauf verlassen. Eine offizielle Bestätigung ist daher sehr nett und genau diese kam in diesen Tagen von Media Markt und Saturn.

» Erste Informationen zu den Vorbesteller-Aktionen









Pixel Watch Farben – nicht alle überall verfügbar

Die Pixel Watch wird in mehreren Farben erscheinen, wobei die Nutzer aus Kombinationen für die eigentliche Smartwatch und die Armbänder wählen können. Hier findet ihr die finale Übersicht über alle verfügbaren Farben und Materialien. Außerdem wissen wir jetzt, dass es nicht alle Farben und Materialien in allen Ländern geben wird.

» Das sind die Pixel Watch-Farben

Pixel 7 Amazon verrät Verkaufspreise

Wir haben viel über die Pixel 7-Smartphones erfahren, aber der Preis blieb lange Zeit im Dunkeln – bis zu dieser Woche. Dank Amazon haben wir nun die Preise für die USA, für UK und für Spanien. Letztes ist sehr interessant, denn das dürfte am ehesten dem Deutschland-Preis entsprechen. Spoiler: Die Preise werden nicht erhöht!

» Amazon-Preise aus den USA

» Amazon-Preise aus Spanien

Pixel Watch schon an Händler ausgeliefert

Am Karton haben wir schon gesehen, dass die Pixel Watch bereits an Händler ausgeliefert wurde. Tatsächlich hat mindestens ein Händler die Smartwatch auch schon eingeschaltet. Diese Erfahrung konnte ein Nutzer in Australien machen, der unbewusst in unmittelbarer Nähe gewesen ist und eine entsprechende Benachrichtigung auf seinem Pixel-Smartphone erhalten.

» So hat sich die Pixel Watch bemerkbar gemacht

Pixel 7 Pro Design-Video

Googles Designer waren fleißig und haben ein Designer-Video für das Pixel 7 Pro erstellt. Wir sehen viele Details zur Rückseite, den auffälligen Elementen, zum Teil dem Display und erhalten einen neuen Gesamteindruck.

» Der Blick auf das Pixel 7 Pro-Design

Pixel 7 Design-Video

Googles Designer waren fleißig und haben ein Designer-Video für das Pixel 7 erstellt. Wir sehen viele Details zur Rückseite, den auffälligen Elementen, zum Teil dem Display und erhalten einen neuen Gesamteindruck.

» Der Blick auf das Pixel 7









Pixel Watch – Diskussionen über den Displayrahmen

Wie breit ist der Displayrahmen der Pixel Watch? (Lünette). Darüber wurde schon seit längerer Zeit diskutiert, doch die jüngsten Google-Teaser haben diese erneut angefacht, denn der Rahmen sah sehr sehr breit aus. Das hat man kurz darauf bemerkt, die Bilder still und heimlich bearbeitet und erneut veröffentlicht. Man hatte gehofft, dass es niemand bemerkt. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass das die Unsicherheiten eher noch erhöht hat 😉

» Hat Google beim Pixel Watch-Rahmen geschummelt?

Alle Pixel 7-Spezifikationen

Die Pixel 7-Spezifikationen sind schon seit langer Zeit bekannt und in dieser Woche kam eine erneute Bestätigung eines Leakers. Dieser liefert alle Specs für das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro.

» Die Spezifikationen der Pixel 7-Smartphones

Pixel Feature Drop mit neuem Akku-Widget kommt

Es geht nicht nur um Hardware, sondern auch die Software. Im Dezember wird Google das nächste Pixel Feature Drop bringen und schon jetzt gibt es einen Hinweis darauf, worauf sich Pixel-Nutzer freuen dürfen. Das Akku-Widget wird erweitert und kann darüber informieren, wie lange das Smartphone noch durchhalten sollte.

» Erster Hinweis auf das Pixel Feature Drop

Pixel 7 und Pixel 7 Pro – alle Farben in der Übersicht

Endlich wissen wir, wie die Pixel 7-Smartphones in ihren sechs verschiedenen Farben aussehen werden. Ein Leaker hat eine Galerie mit allen drei Farben für jedes einzelne Gerät veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

» In diesen Farben erscheinen die Pixel 7-Smartphones









Pixel 7-Smartphones bekommen Gesichtserkennung

Und noch ein Software-Feature, auf das viele Nutzer seit langer Zeit warten – allen voran die Pixel 6-Nutzer. Das Entsperren per Gesichtserkennung soll endlich zur Realität werden und von Anfang an auf beiden Pixel 7-Smartphones zur Verfügung stehen. Wenn es gut läuft, dürfte es wenige Wochen später, mutmaßlich ebenfalls Anfang Dezember zum Feature Drop, auf die Pixel 6-Smartphones ausgerollt werden.

» Pixel 7-Gesichtserkennung kommt

Aktuelle Pixel-Aktionen

Zum Schluss noch der Hinweis auf Pixel-Aktionen, bei denen ihr schnell sein solltet. Nur noch heute (!) erhaltet ihr das Pixel 6a für gerade einmal 399 Euro und zusätzlich ein Gratis Nest Hub Smart Display der zweiten Generation.

Die zweite Aktion ist bereits vorbei, aber ihr müsst jetzt aktiv werden: Wer sich Anfang September ein Pixel 6 gekauft hat, kann sich jetzt ein Gratis Chromebook sichern.

» Pixel 6a für 399 Euro + Gratis Nest Hub Smart Display

» Jetzt das Gratis Chromebook holen