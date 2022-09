Google-Aktion: Holt euch jetzt euer Gratis Chromebook – Pixel 6-Käufer sollten sich jetzt registrieren

Um den Verkauf der Pixel 6-Smartphones anzukurbeln, hatte Google im Spätsommer eine starke Aktion gestartet, bei der man allen Käufern ein Gratis Chromebook versprochen hat. Das dürfte auch unter unseren Lesern gut angekommen sein, sodass wir das natürlich auch im Nachgang begleiten. Wir zeigen euch, wie ihr jetzt an euer Gratis Chromebook kommt.



Das Pixel 6a kam auf den Markt und die Pixel 7-Smartphones waren schon Stammgast in den Leaker-Küchen – nicht die besten Voraussetzungen für einen schnellen Abverkauf der Pixel 6-Smartphones. Aus diesem Grund hatte Google eine starke Aktion gestartet und allen Käufern im Zeitraum vom 1. September bis 14. September ein Lenovo IdeaPad Duet Chromebook versprochen. Habt ihr daran teilgenommen, müsst ihr jetzt aktiv werden.

Sichert euch jetzt euer Gratis Chromebook

Öffnet einfach diese Aktionsseite und gebt dort eure Daten an. Ihr benötigt einen Kaufnachweis in Form einer Rechnung mit dem Datum zwischen 1. und 14. September. Außerdem müsst ihr die IMEI des Smartphones abrufen können (es wird erklärt, wie das funktioniert) und anschließend gebt ihr eure Adressdaten an. Habt ihr das erfolgreich durchlaufen, seid ihr registriert und solltet innerhalb der kommenden 60 Tage das Chromebook erhalten.

Lasst euch nicht zu lange Zeit, denn in der Vergangenheit kam es mehrfach vor, dass Google nicht genügend Prämien auf Lager hatte. Zwar gab es dann Ersatz, aber wer genau auf das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook geschielt hat, sollte sich jetzt die fünf Minuten nehmen. UPDATE: Es gibt Berichte, dass das Formular einen Fehler enthält und keine korrekte Datumseingabe akzeptiert. Das wird man hoffentlich in den nächsten Stunden in den Griff bekommen.

