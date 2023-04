Pixel Update: Viele neue Leaks zum Pixel 7a, alle Infos zum Fold und Tablet, Pixel Launcher-Update und mehr

Die letzte Pixel-Woche des Monats April ist vorüber und war wieder vollgepackt mit Informationen, Leaks und zum Teil auch offiziellen Ankündigungen rund um die kommenden Produkte Pixel 7a, Pixel Tablet und Pixel Fold. Aber auch beim Pixel Launcher stehen Neuerungen vor der Tür und es gibt auch schon wieder neue Infos zu den Pixel 8-Smartphones. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage zurück und fassen alles übersichtlich zusammen.



Die letzten Tage waren aus Sicht von Pixel-interessierten Nutzern wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks rund um das Pixel 7a, das Pixel Tablet, das Pixel Fold und auch schon den Pixel 8-Smartphones. Wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alle Neuerungen informiert und blicken an dieser Stelle noch einmal auf die vergangene Woche zurück. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Informationen zum Pixel 7a

Das Pixel 7a ist in den letzten Wochen vor der Präsentation Stammgast bei den Leakern, das ist nicht ganz überraschend. Nachdem es lange Zeit recht ruhig um das neue Budget-Smartphone war und eher die beiden Produkte Pixel Fold und Pixel Tablet im Fokus standen, hat es nun schon seit einigen Wochen den großen Auftritt. Mittlerweile ist so gut wie alles bekannt und wir haben zur besseren Übersicht am vergangenen Samstag alle Informationen zusammengefasst.

Die Infos sind natürlich noch korrekt, aber wurden bereits um weitere Details ergänzt, wie zum Beispiel alle Farben, Preise und neue Bilder. Ihr findet alle Infos im verlinkten Artikel sowie folgend in diesem Pixel Update-Artikel.

» Alles was zum Pixel 7a bekannt ist (22. April)









Alle Informationen zum Pixel Tablet

Google wird das Pixel Tablet zeitgleich mit dem Pixel 7a präsentieren und natürlich haben wir euch auch über das Tablet immer wieder aktuelle Informationen und Leaks geliefert. Hier gibt es die Zusammenfassung mit allen Details, die bisher bekannt geworden sind. Auch beim Tablet gibt es kaum noch weiße Flecken, denn von Bildern über Specs bis zum Preis und Verkaufsstart ist nahezu alles bekannt.

» Alles was zum Pixel Tablet bekannt ist (22. April)

Alle Informationen zum Pixel Fold

Das Pixel Fold markiert Googles Neueinstieg in diesem Jahr, denn das Pixel 7a ist nur eine neue Generation und auch Google-Tablets hat es schon gegeben. Foldables gab es bisher noch nicht, sodass wir erstmals am 10. Mai offiziell sehen werden, wie sich Google ein aus eigener Sicht perfektes faltbares Smartphone vorstellt. Wir haben euch im verlinkten Artikel alle Informationen zum Foldable zusammengefasst.

» Alles was zum Pixel Fold bekannt ist (22. April)

Google zeigt neue Pixel-Produkte auf einer Messe

Wenn die Leaker schon fleißig Bilder zeigen, dann kann Google das auch. Man hat tatsächlich eine Reihe neuer Pixel-Produkte auf einer Messe ausgestellt, die noch gar nicht offiziell vorgestellt waren. Dazu gehört das Pixel Tablet, aber auch die neuen Armbänder der Pixel Watch. Das Foldable wurde nicht gesichtet und ein Pixel 7a war aufgrund einiger nicht ganz so guter Fotos nicht eindeutig zu erkennen. Dennoch sind die Bilder einen Blickt wert und präsentieren die Geräte von der besten Seite.

» Alle Bilder von der Design-Messe mit den Pixel-Produkten

Diese Pixel-Smartphones erhalten das Android 14-Update

Android 14 wird in Kürze als zweite Beta erscheinen und schon in drei bis vier Monaten wird Google das neue Betriebssystem auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausrollen. Aber welche sind das? Wir zeigen euch die Liste aller Pixel-Smartphones, die im August oder September mit dem neuen Betriebssystem versorgt werden sollen.

» Diese Pixel-Smartphones werden das Update auf Android 14 erhalten









So funktioniert der Super Res Zoom auf dem Pixel 7 Pro

Google bietet mit den Pixel Pro-Smartphones eine starke Zoomfunktion, die sowohl auf Hardware als auch Software und Künstliche Intelligenz setzt, um alle weit entfernten Objekte und Motive in möglichst hoher Qualität vor die Linse zu holen. Faszinierend, was man da mittlerweile herausholen kann.

» Pixel 7 Pro: So funktioniert der Super Res Zoom

Google zeigt die Pixel Tablet-Farben

Google hat die Pixel Tablets auf einer Messe ausgestellt und dabei alle verfügbaren Farben der Geräte gezeigt. Somit wissen wir, in welchen drei Farben das Tablet erscheinen wird und wie sich diese am doch etwas größeren Gerät machen. Im Artikel findet ihr alle Bilder.

» Google zeigt das Pixel Tablet in allen drei Farben

Pixel Watch: Neue Infos zu den Metall-Armbändern

Die Metall-Armbänder für die Pixel Watch wurden schon im Herbst letzten Jahres angekündigt, sind aber noch immer nicht auf dem Markt. Jetzt hat man die Glieder-Variante erstmals auf einer Messe gezeigt und dürfte diese wohl schon bald auf den Markt bringen. Von der Mesh-Variante ist allerdings keine Rede mehr und das Produkt wurde auch aus dem Google Store entfernt. Mutmaßlich wird es aufgrund geringer Stückzahlen nicht mehr in den Verkauf bzw. gar nicht erst in die Produktion gehen.

» Google zeigt die neuen Metall-Armbänder

» Kommt das Pixel Watch Mesh-Armband doch nicht?

Pixel Fold: Video zeigt den Klappmechanismus

Alle neuen Pixel-Produkte haben sich in dieser Woche gezeigt, auch das Pixel Fold. Das Smartphone war erstmals in einem sehr sehr kurzen Hands-on zu sehen, bei dem das Gerät einmal zugeklappt und wieder aufgeklappt wurde. Viel kann man dem leider nicht entnehmen, aber es ist das bisher beste Bildmaterial, um einen Eindruck von der Größe und Haptik zu erhalten.

» Hier sehr ihr das Video zum klappenden Pixel Fold









Pixel 8-Smartphones erhalten besseren Autofokus

Mit den Pixel 8-Smartphones wird Google in vielen Bereichen nachlegen – auch bei der Kamera. Wie schon jetzt bekannt wurde, wird man die neue Samsung GN2 als Hauptkamera verwenden, die laut Angaben des südkoreanischen Herstellers einen besseren Autofokus bieten soll.

» Pixel 8 erhält neuen Kamerasensor mit verbessertem Autofokus

Viele neue Leaks zum Pixel 7a

Das Pixel 7a war in dieser Woche Stammgast bei den Leakern, die uns viele neue Details verraten haben: Wir sehen das Pixel 7a auf vielen neuen Bildern, erfahren die deutsche Preisgestaltung von 499 bis 549 Euro, erhalten die finalen Spezifikationen und es gibt einen Blick auf die wirklich knallige Farbvariante Coral. Hier findet ihr ergänzend zur Zusammenfassung vom vergangenen Wochenende alle Infos:

» Pixel 7a: Alle Bilder und deutsche Verkaufspreise

» Pixel 7a: Alle Spezifikationen des Budget-Smartphones

» Pixel 7a: Das ist die knallige Coral-Farbvariante

Pixel Fold treibt Samsung an

Google wird mit dem Pixel Fold in den noch recht kleinen Foldable-Markt einsteigen und Samsung wird wohl darauf reagieren, um den neuen Konkurrenten nicht zu lange das Feld zu überlassen. Leaker wollen erfahren haben, dass die neue Galaxy Z-Generation früher kommt als bisher geplant.

» Samsung Galaxy Z-Geräte kommen wohl früher

Pixel Launcher erhält neue Chrome-Suche

Auch im Pixel Launcher tut sich etwas, der sich möglicherweise schon auf das nächste Pixel Feature Drop vorbereitet. Glaubt man aktuellen Entwicklungen, dann wird die Suchfunktion des Pixel Launcher zukünftig auch den Verlauf des Chrome-Browsers sowie geöffnete Tabs und Favoriten durchsuchen können.

» Der Pixel Launcher soll geöffnete Chrome-Tabs durchsuchen









Starke Pixel-Aktionen

Wenn neue Pixel-Produkte vor der Tür stehen, ist das DIE Chance für Schnäppchenjäger, um die aktuelle Generation im Abverkauf zu sichern. Sowohl bei Saturn als auch Media Markt und Amazon bekommt ihr das Pixel 7 jetzt schon für unter 555 Euro, das Pixel 7 Pro für unter 777 Euro und auch das Pixel 6a sowie die Pixel Buds A und Pixel Buds Pro sind stark reduziert.

» Alle Pixel-Aktionen im Überblick

Letzte Aktualisierung am 11.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!