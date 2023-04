YouTube Music: Statistiken öffentlich teilen – neue Funktion kommt bei ersten Nutzern an (Screenshots)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music legt immer wieder mit starken Features nach, die tatsächlich eine Auswirkung auf die Nutzung haben können und jetzt zeigt sich schon der nächste Schritt: Erste Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, ihre eigenen Statistiken auf ‚öffentlich‘ zu stellen und somit für alle Nutzer freizugeben, die sich das Profil ansehen. Offenbar will man die Plattform durch eine soziale Komponente stärken.



Während man YouTube im weitesten Sinne als soziales Netzwerk betrachten kann, sieht das beim Ableger YouTube Music ganz anders aus, denn die Musikstreamingplattform nutzt eigentlich jeder für sich. Zwar gibt es Teilen-Möglichkeiten, aber eine echte Freigabe war bisher nicht vorhanden – doch das wird sich ändern. Bei ersten Nutzern tauchen jetzt in den Einstellungen die Möglichkeiten auf, diverse eigene Statistiken für alle Nutzer der Plattform freizugeben. Auf folgenden Screenshots könnt ihr diese Einstellungsmöglichkeiten sehen.

Indem du öffentliche Statistiken aktivierst, erlaubst du uns, deinen Wiedergabeverlauf in allen YouTube-Diensten zu verwenden, um Statistiken zu den Inhalten anzuzeigen, die du kürzlich konsumiert hast. Neue Statistiken, die wir in Zukunft einführen, werden standardmäßig deaktiviert. Deine öffentlichen Statistiken werden bis zu 2 Jahre lang auf deinem Kanal angezeigt. Durch das Deaktivieren der Einstellung werden öffentliche Statistiken aus deinem Kanal entfernt.

In den erweiterten Einstellungen tauchen die Optionen zur Freigabe von Songs, Künstlern, Musikvideos sowie Playlisten auf, die man selbst auf Repeat gestellt und somit in den letzten Tagen sehr häufig gehört hat. Diese Angaben geben einen guten Einblick in den aktuellen Musikgeschmack, sodass manch ein Nutzer das vielleicht freigeben möchte. Auch bei Spotify und anderen Plattformen sorgen öffentliche Playlisten von einzelnen bekanntlich immer wieder für Interesse.

Bisher tauchen die Optionen nur bei wenigen Nutzern auf und auch nach der Freigabe ist nichts in den Profilen zu finden. Entsprechende Verknüpfungen zu den Support-Artikeln führen noch ins Leere. Es ist daher davon auszugehen, dass es in Kürze angekündigt und freigeschaltet wird.

