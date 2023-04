Pixel Launcher: Die Suchfunktion soll geöffnete Chrome-Tabs und Browser-Favoriten durchsuchen (Teardown)

Der auf allen Pixel-Smartphones vorhandene Pixel Launcher besitzt eine starke Suchfunktion, die weit mehr als nur die installierten Apps oder das Web durchsuchen kann. Schon seit langer Zeit lassen sich auch App-Inhalte durchsuchen und schon bald dürfte eine weitere App dazustoßen: Ein Teardown hat ergeben, dass sich Favoriten und geöffnete Tabs aus Google Chrome durchsuchen lassen sollen.



Die im Pixel Launcher integrierte Suchfunktion thront am Homescreen und zeichnet sich durch einen recht breiten Umfang der zu durchsuchenden Bereiche aus: Die Websuche inklusive Suchvorschläge, installierte Apps, Kontakte, Inhalte von kompatiblen Apps und einiges mehr. Erst vor wenigen Tagen hat sich ein neues Karussell für Google Kontakte gezeigt und jetzt steht die nächste Erweiterung im Raum, für die sich die betreffende App bereits vorbereitet.

Der Chrome-Browser für Android baut derzeit einige Brücken zur „Android App Search“, bei der sich um die Engine zum Durchsuchen von Inhalten innerhalb von Apps handelt. Diese wird vom Pixel Launcher für die eigene Suchfunktion verwendet. Mit einem neuen Flag, das bisher noch nicht vorhanden ist, soll sich diese Schnittstelle aktivieren lassen. Ist das geschehen, soll der Chrome-Browser über diese die gespeicherten Favoriten des Nutzers sowie die geöffneten Tabs zurückmelden.

Dem Pixel Launcher stünden damit die Türen offen, um die Inhalte aus Google Chrome an dieser Stelle zu zeigen. Ob man das für geöffnete Tabs wirklich benötigt, dürfte sich von Nutzer zu Nutzer unterscheiden. Das Durchsuchen der Favoriten hingegen kann ich mir als sehr praktische Erweiterung vorstellen, wenn man denn eine gut gepflegte Favoritensammlung hat.









Die Pixel Launcher-Suchfunktion bietet die Möglichkeit, einzelne Kategorien aus der Suchfunktion auszuschließen bzw. einzuschließen. Wer also seine Favoriten und offenen Tabs zukünftig nicht an dieser Stelle vorfinden möchte, sollte diese ausschließen können. Und wer die Suchfunktion auch auf anderen Smartphones außerhalb des Pixel-Universums nutzen möchte, kann dies mit einer neuen kostenlosen App ebenfalls tun: Schaut euch die App Pixel Search an.

