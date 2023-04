Android & Pixel: Google kündigt aufregende Neuerungen an – KI-Funktionen kommen + Pixel Fold Teaser

Google lädt in Kürze zum nächsten Event und wird auf diesem sowohl die neuen Pixel-Geräte als auch Android 14 sowie natürlich die aktuellen Anstrengungen rund um die Künstliche Intelligenz vorstellen. Jetzt hat Google-CEO Sundar Pichai verraten, dass die Künstliche Intelligenz auch für Pixel und Android eine große und „aufregende“ Rolle spielen wird. Außerdem teasert man erneut das Pixel Fold.



In genau zwei Wochen findet die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, die in diesem Jahr mit Ankündigungen vollgestopft sein dürfte, denn es stehen viele große Themen auf dem Programm, die man kaum in einer zweistündigen Keynote unterbringen kann. Was wir alles erwarten und warum man das vielleicht aufteilen könnte, erfahrt ihr in diesem Artikel. Es ist nicht überraschend, dass Google-CEO Sundar Pichai nun wieder die Messlatte hochlegt und von aufregenden neuen Produkten spricht.

Im Rahmen der gestrigen Verkündung der Quartalszahlen gab es im Anschluss den üblichen Call, bei dem erneut die Erfolge der Pixel-Smartphones hervorgehoben wurden. Außerdem hatte Pichai zu verkünden, dass die Künstliche Intelligenz auch bei den kommenden Produkten rund um Pixel und Android eine große Rolle spielen wird – er spricht von „aufregenden Entwicklungen“. Das sind die üblichen Phrasen, wie man sie jedes Jahr hört, aber dennoch dürfen sich Pixel- und Android-Nutzer sicherlich freuen.

We’ll share updates at Google I/O about how we are using Al across our products, including our Pixel devices, and share some exciting new developments for Android.

KI-Funktionen sind seit vielen Jahren in den Pixel-Smartphones enthalten, etwa bei der Kamera oder Spracherkennung, nur treten sie nicht deutlich sichtbar zu Tage. Ob man diese und neue Funktionen in Zukunft sichtbarer machen wird, muss sich zeigen. Spannender ist da schon, wie die KI in Android integriert werden soll, das ja nach wie vor ein freies Betriebssystem ist und sich daher abseits der Play Services-Ebene nicht mit Google-Servern verbinden lässt.









Kurz vor der Verkündung der Quartalszahlen hat Pichai obigen Tweet veröffentlicht und gezeigt, wie die Spitzenmanager und CEOs der einzelnen Google-Abteilungen am Call teilnehmen. Das Motiv selbst ist nicht unbedingt erwähnenswert, sondern viel mehr, was darauf zu sehen ist. Neben dem silbernen Chromebook ist ein leicht zensiertes Smartphone zu sehen, bei dem es sich anhand der Größe und des sichtbaren Scharniers um das Pixel Fold handeln könnte. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es sich um ein Foldable der Konkurrenz handelt und man es deswegen dezent versteckt.

In den Kommentaren zum Tweet wird außerdem festgestellt, dass überraschend wenig Technologie sichtbar ist und es sich bei den Notebooks nicht um die Google-eigenen Pixelbooks handelt. Stattdessen sehen wir ein HP-Chromebook (silber) sowie ein nicht weiter erkennbares Chromebook. Bei den in der Mitte des Tisches platzierten Displays handelt es sich weder um das Pixel Tablets noch um Google-Smart Displays. Als Easteregg für Podcast-Hörer hat man im Hintergrund zwei Hosen mit Bügelfalte platziert – ein Insider-Gag.

Freuen wir uns auf die Google I/O in zwei Wochen mit all ihren kommenden Produkten.

