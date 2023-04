Pixel Watch: Google streicht geplante Metall-Armbänder zusammen – Mesh-Variante wird wohl nicht kommen

Die erste Pixel Watch ist seit etwas mehr als einem halben Jahr auf dem Markt und ermöglicht allen Nutzern dank eines ausgeklügelten Systems den schnellen Wechsel des Armbands. Schon vor langer Zeit hatte Google neue Metall-Armbänder in Aussicht gestellt, die ab Frühjahr 2023 erhältlich sein sollen – doch daraus könnte möglicherweise nichts werden. Zumindest die Mesh-Variante wurde jetzt aus dem Google Store entfernt.



Die Pixel Watch lässt sich, so wie das bei fast allen modernen Smartwatches der Fall ist, sehr einfach äußerlich durch den Wechsel des Armbands anpassen. Google bietet eine Reihe von Farben, Designs und Typen zur Auswahl, die seit dem ersten Tag im Google Store verfügbar sind. Schon kurz nach dem Verkaufsstart hatte man neue Metall-Armbänder in Aussicht gestellt und diese auch schon seit mindestens November letzten Jahres im Google Store gelistet.

Konkret hatte man ein Metall-Glieder-Armband sowie ein Metall-Mesh-Armband jeweils in mehreren Farben angekündigt, die in der Glieder-Variante mindestens 199 Dollar und in der Mesh-Variante mindestens 129 Dollar kosten sollen. Nach der Ankündigung und der Listung hatte man sich nicht mehr dazu geäußert und kürzlich wurde das Metall-Armband auf einer Messe ausgestellt. Vom Mesh-Armband gab es allerdings keine Spur, denn die schlecht abgebildeten Geräte waren offenbar die Stoff- oder Kunststoff-Variante.

Jetzt hat man das Mesh-Armband nach mehreren Monaten ohne Angabe von Gründen aus dem Google Store entfernt. Die Glieder-Variante ist weiterhin gelistet und als „Coming soon“ eingestellt. Das deutet darauf hin, dass die Mesh-Variante nun doch nicht oder zumindest nicht in der damals gezeigten Form auf den Markt kommen wird. Weil die Glieder-Variante weiterhin gelistet ist, darf mit dieser in Kürze gerechnet werden. Welche Varianten es geben sollte, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.









Die Mesh-Variante sollte in den Farben polished silver, matte black sowie champagne gold aus rostfreiem Metall für mindestens 129 Dollar angeboten werden und war bereits auf Produktfotos zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dieses Band in der gezeigten Form nicht auf den Markt kommen wird, auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Entweder hat man das Design grundlegend überarbeitet, es gab Produktionsprobleme oder – was manche Besitzer nicht gern hören werden – es lohnt sich für Google einfach nicht.

Die erste Pixel Watch dürfte sich deutlich schlechter verkauft haben, als man das bei Google gehofft hat. Und da es die einzige zu diesen Armbändern kompatible Smartwatch ist, muss man damit auch die Produktionsmengen des Zubehörs deutlich drosseln, was dann wiederum zu teuer werden könnte. Aber es lohnt sich nicht zu spekulieren, denn vermutlich wird man spätestens rund um die Google I/O in zwei Wochen das neue Armband noch einmal ankündigen und sich dann vielleicht weitergehend äußern.

[9to5Google]