Pixel Watch: Google zeigt die neuen Metall-Armbänder – Glieder-Armband und Mesh-Armband starten in Kürze

Die erste Pixel Watch ist seit über sechs Monaten am Markt und von Beginn an in unterschiedlichen Farben und mit den verschiedensten Armbändern zu haben. In Kürze dürften die vor längerer Zeit angekündigten Metall-Armbänder in den Verkauf gehen, denn Google hat diese nun erstmals öffentlich auf einer Messe gezeigt. Zu sehen sind sowohl das Metall-Glieder-Armband als auch das Metall-Mesh-Armband.



Google lässt frühe Käufer einer Pixel Watch lange warten, denn die schon während der Präsentation gezeigten Metall-Armbänder sind noch immer nicht verfügbar und dürften erst im Laufe der nächsten Tage im Google Store in den Verkauf gehen. Schon damals hieß es, dass man diese nicht vor Frühjahr 2023 auf den Markt bringen wird und es war daher auch nicht zu erwarten, dass man es dann doch früher angeht. Vielleicht wollte man erste Verkaufszahlen abwarten, um die benötigten Mengen für die (recht teuren) Bänder einzuschätzen.

Viele Details sind auf den Bildern leider nicht zu erkennen, aber darum geht es auch gar nicht. Wir haben euch die Armbänder schon vor einigen Monaten ausführlich vorgestellt. Viel mehr verraten uns die Bilder, dass man den Verkaufsstart wohl parallel zum ebenfalls sichtbaren Pixel Tablet angehen wird. Eine Präsentation ist nicht zu erwarten, sodass ihr einfach regelmäßig im Google Store vorbeischauen solltet, ob diese schon verfügbar sind. Sicherlich werden wir euch auch hier im Blog darüber informieren.









Mit obigen Bildern hatte man die Metall-Armbänder bereits im Oktober angekündigt und kurzzeitig im Google Store gelistet. Das Glieder-Armband aus rostfreiem Stahl kostet mindestens 199 Euro. Für das Mesh-Armband, ebenfalls aus rostfreiem Stahl, werden mindesten 129 Euro fällig.

[9to5Google]