Pixel Tablet: Google zeigt das Tablet erstmals offiziell in drei Farbvarianten – diesmal ohne Kameraverschluss

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis zur Präsentation des Pixel Tablet, über das längst so gut wie alle wichtigen Informationen bekannt geworden sind. Auch Bildmaterial gab es bereits zur Genüge, sodass sich Googles Marketing vor wenigen Tagen gedacht hat, das Gerät einfach offiziell auf einer Messe zu zeigen. Das Pixel Tablet wurde in drei Farbvarianten ausgestellt, wobei es sich aber wohl um frühere Prototypen handelt.



Das Pixel Tablet wurde von Google schon Anfang Mai 2022 erstmals angekündigt und mit einigen Teaser-Bildern gezeigt, sodass wir schon sehr früh eine Tendenz hatten, wie das Gerät aussehen wird. In den folgenden Monaten gab es geleakte Entwürfe, Renderbilder und im Oktober 2022 gar den offiziellen Blick in einer Google-Präsentation. Und weil das Design kein Geheimnis mehr ist, hat man das Tablet jetzt einfach auf einer Messe gezeigt. Allerdings wohl nicht in der letzten Variante.

Wir sehen die Rückseite des Pixel Tablet in den Farben Weiß, Grau sowie in einem hellen Rosa. Eine vierte Variante wird ebenfalls erwartet, über deren Farbgebung bisher aber nichts bekannt ist. Es wird spekuliert, dass es sich um einen Lime-Farbton handeln könnte, der exklusiv nur im Google Store zu haben ist. Viel mehr als die Farben sehen wir leider nicht, denn alle weiteren Details sind wie bereits erwähnt schon seit langer Zeit bekannt.

Was auffällt: Der kürzlich bekannt gewordene Kameraverschluss ist bei den gezeigten Geräten nicht zu sehen. Das lässt darauf schließen, dass dieser tatsächlich erst in letzter Minute hinzugefügt wurde und dementsprechend in den früheren Testproduktionen nicht zu finden ist. Es kommt sehr selten vor, dass wir solche Änderungen in diesem späten Stadium sehen.









