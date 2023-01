Pixel Update: Neue Infos zum Pixel Tablet und Pixel 7a, Updates für Pixel Buds Pro und die erste Pixel Watch

Die zweite Pixel-Woche des Jahres geht zu Ende und hat uns erneut viele Informationen zu kommenden Geräten rund um das Pixel 7a, das Pixel Tablet und auch um weiter entfernte Produkte gebracht. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir alle wichtigen Neuerungen der letzten sieben Tage rund um die Pixel-Produkte zusammen. Schaut mal herein, damit ihr nichts verpasst.



Die zweite Pixel-Woche des Jahres war etwas gemächlicher als zuvor, hielt aber dennoch sehr viele Informationen, Leaks und weitere Einblicke bereit. So gibt es neue Infos zum Pixel 7a, das Pixel Tablet ist mit vielen Details aufgetaucht, wir spekulieren über den Erfolg der Pixel Watch und blicken nach vorn auf die kommenden Monate: Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel 7a

Google wird schon bald das Pixel 7a vorstellen, das als Budget-Ableger der Pixel 7-Smartphones an den Start geht und sich in letzter Zeit sehr häufig bei den Leakern zeigt. Obwohl es mutmaßlich erst in vier Monaten auf den Markt kommt, kennen wir jetzt schon viele Spezifikationen, Bilder, spezielle Funktionen und einiges mehr. Nach der letzten großen Leak-Runde wurde es Zeit für eine erneute Zusammenfassung, die wir euch im folgenden Artikel gegeben haben.

Geht es in diesem Tempo weiter, können wir schon im nächsten Monat viele weitere Details und vielleicht auch weitere Hands-on Videos mit Prototypen oder Vorserienmodellen erwarten.

» Alle bisher bekannten Pixel 7a-Infos









Pixel Watch ist wohl ein Flop

Wie erfolgreich ist die erste Pixel Watch? Obwohl viele Nutzer seit Jahren darauf gewartet haben, dürfte sich die Smartwatch eher schlecht verkaufen und nicht unbedingt den Einstieg in den Markt bilden, den man sich bei Google erhofft hat. Aber das gibt viel Potenzial für die zweite Generation, mit der noch in diesem Jahr gerechnet wird und die die Schwierigkeiten der ersten Welle hoffentlich beheben wird. Schwierigkeiten in Bezug auf die Kombination aus Leistung und Verkaufspreis.

» Indizien für einen Pixel Watch-Flop

Diese Made by Google-Produkte kommen

Die Pixel-Roadmap hat uns kürzlich alle kommenden Pixel-Smartphones der nächsten drei Jahre verraten. Aber Pixel ist nicht mehr nur Smartphone, sodass es auch viele weitere Produkte geben wird – von einer neuen Pixel Watch über das Tablet bis hin zu Kopfhörern. Ohne Gewähr zeigen wir euch die Produkte, mit denen 2023 zu rechnen sein sollte.

» Diese Pixel-Produkte kommen 2023

Pixel Buds-Verbesserungen

Mit den Pixel Buds Pro ist Google ernsthaft in den Kopfhörer-Markt eingestiegen, den man zuvor schon mit den normalen Pixel Buds und den Pixel Buds A bearbeitet hat. Aber erst die Pro-Variante machte einen Schritt nach vorne und hat seit dem Erscheinen vor gut einem halben Jahr schon überraschend viele große Updates mit neuen Funktionen erhalten. Hier haben wir sie alle für euch zusammengefasst.

» So hat Google die Pixel Buds Pro verbessert

Pixel-Smartphones mit Starlink-Kommunikation?

Plötzlich ist Satelliten-Kommunikation bei Android-Smartphones ein Thema. Google arbeitet mit Android daran, was bereits angekündigt wurde. Qualcomm hat einen entsprechenden Chip vorgestellt und erste Smartphones für das zweite Halbjahr 2023 in Aussicht gestellt. Google könnte mit den Pixel-Smartphones und dem Tensor-SoC der dritten Generation auf den Zug aufspringen und auf das von SpaceX betrieben Starlink setzen. Eine entsprechende Kooperation wurde vor einiger Zeit bekannt.

» Smartphones mit Satelliten-Empfang kommen









Pixel 7: Kameraglas bricht

In den letzten Wochen mussten immer mehr Pixel 7-Nutzer die böse Überraschung überleben, dass plötzlich die Glasabdeckung über der Kamera gebrochen ist. Stets das gleiche Schadensbild und in praktisch allen Fällen lehnt Google eine Reklamation bzw. Garantie-Reparatur ab. Das macht im wahrsten Sinne des Wortes kein gutes Bild. Schaut euch die zahlreichen Fotos der Nutzer an, die ihre Geräte fotografiert und auch ihre Konversationen mit Google veröffentlicht haben.

» Immer mehr Nutzer berichten von gebrochenem Kameraglas

Januar-Update für die Pixel Watch

Die Pixel Watch hat im Januar ein System-Update erhalten, das zwar offiziell angekündigt wurde, aber leider keine Neuerungen mitbringt. Dafür behebt man aber ein Problem mit Watch Faces von Drittanbietern, das deren Nutzung erschwert hat. Gut möglich, dass dennoch Grundlagen für neue Features gelegt werden, sodass ihr das Update installieren solltet.

» Das ist im Pixel Watch Januar-Update enthalten

Pixel Tablet mit Akku-Stylus

Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit steht vor der Tür und wird offenbar eine Stifteingabe ermöglichen. Im Quellcode der aktuellen Android 13 Beta sind eindeutige Hinweise aufgetaucht, die nicht nur den Stift bestätigen, sondern auch dessen verbauten Akku. Das Tablet erinnert die Nutzer an das Aufladen.

» Alle Infos zum Pixel Tablet Stylus

Pixel Tablet mit Notetaking-Funktion

Wenn man schon einen Stylus unterstützt und vielleicht auch als kostenloses Zubehör mitliefert, dann muss es auch praktische Features bieten. Mit Notetaking ist ein solches auf dem Weg, denn ein Druck auf den Stift soll eine Notizen-Oberfläche auf Basis von Google Keep öffnen und sofortiges Kritzeln ermöglichen.

» So funktioniert Notetaking auf dem Pixel Tablet









Pixel Tablet im Akku-Schutzmodus

Das erste neue Pixel Tabelt wird eine Zweitnutzung als Smart Display ermöglichen – das ist seit langer Zeit bekannt und offiziell bestätigt. Weil das Gerät dadurch aber den größten Teil des Tages auf dem Dock schlummert und moderne Akkus ein ständiges Aufladen nicht unbedingt lieben, hat Google eine einfache Lösung gefunden. Man wird den Akku standardmäßig nur bis etwa 90 Prozent aufladen und dann einen Cut machen.

Das soll die Akku-Lebensdauer verlängern. Und wer das Gerät mitnehmen oder lange Zeit nutzen möchte, kann den Akku wohl mit nur einem Schritt auf 100 Prozent aufladen lassen. Eine gute Lösung, die man in ähnlicher Form auch in anderen Geräten findet und dafür sorgen soll, dass die fest verbauten Akkus möglichst lange durchhalten und die Nutzer lange Freude mit den Geräten haben.

» So verhält sich der Pixel Tablet-Akku im Smart Display-Modus

