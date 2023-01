Google Translate: So lassen sich Webseiten vollständig übersetzen und in einer anderen Sprache nutzen

Der Google Übersetzer ist nicht nur eines der ältesten Google-Produkte, sondern für viele Nutzer auch ein Standard-Tool zur Übersetzung von Wörtern und Texten aller Art. Google Translate kann aber nicht nur Wortgruppen und Sätze übersetzen, sondern auch ganze Webseiten vollständig in einer anderen Sprache darstellen. Wir zeigen euch, wie das Tool vollständige Webseiten in sekundenschnelle übersetzt.



Der Google Übersetzer ist seit vielen Jahren in der Lage, ganze Webseiten zu übersetzen, aber nur die wenigsten Nutzer dürften diese Funktion kennen – obwohl sie im Ansatz sogar in den Chrome-Browser integriert wurde und stets beim Besuch einer fremdsprachigen Webseite aktiv wird. Wer diese Funktion deaktiviert hat oder auch mal in andere Sprachen übersetzen möchte oder einfach nur ein Tool benötigt, das eine komplette Webseite übersetzt, ist beim Google Übersetzer genau richtig.

Die Übersetzung einer Webseite geschieht vollautomatisch und kümmert sich um den Abruf sowie die Darstellung aller Texte. Die Webseite wird analysiert, jedes Text-Fragment mit dem Google Übersetzer übersetzt und anschließend wieder in der gewünschten Zielsprache in die Webseite eingebunden. Am grundlegenden Aufbau geht also nichts verloren, sodass jede Webseite weiterhin nativ genutzt werden kann. Am oberen Rand der übersetzten Webseite lässt sich jederzeit eine alternative Quell- sowie Zielsprache einstellen.

Ich persönlich finde das vor allem bei asiatischen Webseiten sehr praktisch, bei denen man aufgrund der kryptischen Schriftzeichen keine Chance hat, auch nur ein einziges Wort zu verstehen – sodass auch das separate Kopieren einzelner Absätze in diesem Fall nicht zielführend ist.









So lässt sich eine gesamte Webseiten übersetzen

Öffnet die Google Translate Webseite Jetzt die gewünschte Sprache wie gewohnt im oberen Menü auswählen Gebt im Textfeld nun die gewünschte URL ein bzw. kopiert diese dorthin Im anderen Feld erscheint nun ein Link zur übersetzten Webseite, die sich in einem eigenen Frame öffnet und andere Übersetzungen ermöglicht

Ist eine Übersetzung einmal wenig verständlich, kann man durch überfahren mit dem Cursor direkt den Originaltext dieser Passage anzeigen lassen. Mit dieser großen Unterstützung ist es im gesamten möglich, fremdsprachige Webseiten direkt in der gewünschten Sprache anzuzeigen. Und wem diese Schritte zu aufwendig sind, der kann auch die Google Translate Chrome-Extension verwenden, die praktischerweise auch einzelne Wörter mit nur einem Klick übersetzen kann – probiert es mal aus.