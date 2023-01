Android: Das ist die neue Taskleiste für große Displays – neue Beta zeigt schwebende App-Leiste (Screenshots)

Das Betriebssystem Android hat sich viele Jahre hauptsächlich auf Smartphones konzentriert, doch in den nächsten Monaten rücken die großen Displays in den Fokus und erfordern entsprechende Anpassungen der Oberfläche. In der vor wenigen Tagen veröffentlichten Android 13 QPR2 Beta 2 zeigt sich jetzt die neue Taskleiste, wie sie mutmaßlich auf Tablets und am Desktop zum Einsatz kommen wird.



Kürzlich haben wir euch den neuen Android-Desktopmodus gezeigt, der wegen der Konzentration auf große Displays in den nächsten Monaten eine große Rolle spielen wird: Tablets, damit verbunden der Desktop und auch Foldables erfordern einige Anpassungen an der Oberfläche und Android 13 QPR2 dürfte das Betriebssystem sein, mit dem Googles Produkte starten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehört die optimierte Flächennutzung sowie die schwebenden Fenster, aber auch die zuvor in Android in der Form gar nicht vorhandene Taskleiste wird Bedeutung erhalten.

Bisher hatte man in den Desktop-Modi auf eine am unteren Rand ständig sichtbare Taskleiste gesetzt, so wie man das aus den großen Desktop-Betriebssystemen und auch aus Chrome OS kennt. Jetzt haben die Designer einen vielleicht besseren Weg gefunden, der in Android 13 QPR2 Beta 2 enthalten ist: Die Taskleiste ist nicht mehr fest verankert, sondern schwebend gestaltet. Sie nimmt nicht mehr die gesamte Breite ein, hat ein leicht transparentes Design und verschwindet bei Nichtnutzung.

Außerdem ist der Menü-Button auf die linke Seite gewandert, der zuvor am Ende der App-Auflistung platziert war. Das jetzt sichtbare Design sieht final aus und dürfte mit wenigen Anpassungen und Fehlerbehebungen in dieser Form auf Tablets Verwendung finden. Einen Blick auf die neue Android Tablet-Oberfläche haben wir euch bereits gegeben. Hier noch einige Screenshots von Googles Erklärung der neuen Taskleiste, die bei erster Nutzung eingeblendet wird.









[9to5Google]