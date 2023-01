Android: Samsung will Updates noch schneller ausrollen – dank noch engerer Zusammenarbeit mit Google

Samsung hat sich in puncto Android-Updates in den letzten Jahren zu einem regelrechten Musterschüler entwickelt und will immer weiter nachlegen: Gerade erst hat man den Großteil des aktuellen Portfolios auf Android 13 aktualisiert und will mit dem später in diesem Jahr anstehenden Update auf Android 14 noch einen Zahn zulegen: Durch eine verstärkte Kooperation mit Google sollen Updates noch schneller ausgerollt werden.



Irgendwann in den letzten drei Jahren hat man bei Samsung bemerkt, dass es die Nutzer sehr schätzen, wenn ihre Smartphones zuverlässig, vergleichsweise langfristig und schnell aktualisiert werden – und genau das tut man. Mittlerweile liegt die Update-Garantie bei vier Jahren und selbst große Betriebssystem-Updates werden so schnell ausgerollt wie nie zuvor. Während man noch vor einigen Jahren rund um Weihnachten erst mit Android-Updates begonnen hat, hatte man Ende 2022 schon einen großen Teil des Portfolios aktualisiert.

Darauf ruht man sich aber nicht aus, denn diese „drastisch gestiegene Geschwindigkeit“ (Zitat Samsung) soll beibehalten und noch weiter erhöht werden. Durch eine noch engere Zusammenarbeit mit Google will man noch früher mit dem Rollout beginnen und somit natürlich auch noch früher das gesamte aktuelle Portfolio aktualisiert haben. Schon mit OneUI6 auf Basis von Android 14 soll das bemerkbar werden. Gut möglich, dass man in diesem Jahr bereits kurz nach Google mit Updates beginnt.

Stand heute halte ich es für ausgeschlossen, dass Samsung die ersten Smartphones schneller versorgt als es Google könnte, aber bei Sicherheitsupdates hat man das immerhin schon weit über einem Jahr fast jeden Monat in Folge geschafft. Zwar nur für wenige Smartphones, aber zuverlässig. Die allermeisten Nutzer dürften aber mehr als zufrieden sein, wenn man nur noch wenige Wochen länger benötigt als Google.

Letzte Aktualisierung am 13.01.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]