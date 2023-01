Android: So häufig werden eure Samsung-Smartphones und Tablets noch mit Updates versorgt (offizielle Liste)

Rund um das Thema Android-Updates dürfte sich in den nächsten Monaten einiges tun, denn sowohl an der garantierten Update-Dauer als auch der Geschwindigkeit wird geschraubt – unter anderem von Samsung. Der Smartphone-Riese bietet für viele Geräte mittlerweile vier Jahre Android-Sicherheitsupdates, allerdings mit abnehmender Frequenz. Auf einer Übersichtsseite findet ihr eine Liste aller Geräte und deren aktuellen Stadium.



Wir haben euch bereits gezeigt, welche Smartphones Android 13 erhalten und wie lange große Hersteller ihre Geräte aktualisieren, wobei Samsung in beiden Listen sowohl quantitativ als auch qualitativ an der Spitze steht. Man bietet mittlerweile vier Jahre Sicherheitsupdates für alle Smartphones, kann diese aber nicht über die gesamten 48 Monate monatlich ausrollen. Wäre natürlich schön, aber ist Stand heute unrealistisch und wird in der Form derzeit nur von Googles Pixel-Smartphones geboten.

Stattdessen ist es bei Samsung so, dass man brandneue sowie wichtige (Flaggschiff-Geräte) Smartphones monatlich mit Sicherheitsupdates versorgt, nach einem recht flexiblen Zeitraum auf quartalsweise Updates wechselt und später nur noch halbjährliche Updates bietet. Also zuerst monatlich, dann nur noch alle drei Monate und später nur noch alle sechs Monate. Das ist besser als nichts, aber dennoch erfährt man als Smartphone-Nutzer meist nicht, in welchem Zyklus man sich gerade befindet.

Auf einer eher unscheinbaren Übersichtsseite listet man nun alle aktuell unterstützen Geräte und deren aktuelles Stadium auf. Solltet ihr ein halbwegs aktuelles Samsung-Smartphone besitzen, sollte es in den folgenden Listen auftauchen und verraten, wie häufig ihr mit Updates rechnen könnt.









Beachtet bittet, dass die folgende Auflistung dem Stand vom heutigen 7. Januar 2023 entspricht. Dieser Artikel wird nicht aktualisiert, den aktuellen Stand findet ihr stets auf der Samsung-Seite, die (vermutlich) mehr oder weniger zeitnah aktualisiert wird.

Monatliche Update

Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip4, W23, W23 flip

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Enterprise Models: Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro

Vierteljährliche Updates

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G

Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G

Galaxy A40

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22e 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03 core, Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G

Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e

Galaxy M21 2021, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M32 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62, Galaxy M13, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62, Galaxy F13

Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3, Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, W21 5G, W22 5G

Enterprise Models: Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy Xcover FieldPro

Halbjährliche Updates

Galaxy A8s

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40, Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51

Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A with S pen, Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7

Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S7+

W20 5G