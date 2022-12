Android 13: Diese Smartphones werden das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten (offizielle Pläne)

Google hat vor mittlerweile viereinhalb Monaten, Anfang August, die finale Version von Android 13 veröffentlicht, die in den folgenden Tagen auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt wurde. Alle Pixel-Nutzer, die sich für das Update entschieden haben, haben das Update natürlich längst erhalten – aber wie sieht es bei den anderen Herstellern aus? In den letzten Wochen haben sich viele wichtige Hersteller zu ihren Update-Plänen geäußert. Hier findet ihr alle Listen und Infos im Überblick.



Wenn Google eine neue Android-Version veröffentlicht, taucht unweigerlich die Frage bei allen Nutzern aktueller Smartphones auf, wann sie denn selbst mit dem Update rechnen dürfen. Einige Hersteller äußern sich recht früh, andere lassen sich etwas mehr Zeit – genauso wie es auch mit dem Rollout der Updates der Fall ist. Obwohl sich die Update-Situation langsam gebessert hat und die Hersteller um die Wichtigkeit wissen, werden diese Listen kaum noch „feierlich“ veröffentlicht, sondern oft nur in Communitys gepostet. Warum auch immer. Wichtig ist, dass sie zuverlässig sind.

Welche Google-Smartphones das Update erhalten, ist vollkommen klar, aber dennoch wird es hier der Vollständigkeit Halber aufgelistet. Die Liste der Marken hält schon fast alle wichtigen Hersteller bereit, doch nach wie vor hat sich Xiaomi (inkl. Redmi und Poco) als letzter großer und relevanter Hersteller nicht geäußert – und wird das vermutlich auch nicht mehr tun. Es gibt nur spekulative Listen und Hinweise aus einer chinesischen Beta, die in diesem Artikel aber keinen Platz haben und die ihr auf zahlreichen anderen Webseiten finden könnt.

In diesem Artikel findet ihr nur die offiziellen Meldungen und keine Spekulationen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann einfach die Faustregel befolgen, dass Smartphones aus den Jahren 2022 und 2021 ziemlich sicher versorgt werden. Bei 2020 müsst ihr schon die Daumen drücken. Das sagt aber noch immer nichts darüber aus, wann das Update kommt…









Microsoft

Microsoft? Es geht nicht etwa um das Smartphone Surface Duo, sondern der Vollständigkeit Halber soll hier ein völlig anderer Rollout nicht unerwähnt bleiben: Seit wenigen Tagen steht Android 13 für Windows 11 als Beta bereit und dürfte schon in den nächsten Wochen ausgerollt werden. Damit ist man schneller als so mancher Smartphone-Hersteller.

» Android 13 & Windows 11: Microsoft bringt die neueste Android-Version bald auf den Desktop – Beta gestartet

Google

Wie lange Google die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt, teilt man schon beim Verkaufsstart mit. Ihr findet die Übersicht in diesem Artikel. Die folgenden Pixel-Smartphones haben Android 13 bereits angeboten bekommen. Natürlich gilt das auch für die Pixel 7-Smartphones, aber diese wurden ab Werk mit Android 13 ausgeliefert und sind daher hier nicht aufgeführt.

Pixel 6a

Pixel 6 / Pixel 6 Pro

Pixel 5a

Pixel 5 / Pixel 5 XL

Pixel 4a 5G

Pixel 4a

Pixel 4 / Pixel 4 XL

Motorola

Motorola hat sich als eines der ersten Unternehmen zu Wort gemeldet und will die 20 unten aufgelisteten Smartphones mit Android 13 versorgt. Leider hat man keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, wann man damit beginnen möchte, wann es abgeschlossen ist und in welcher Reihenfolge die Geräte abgearbeitet werden. Mehr Informationen findet ihr in diesem Artikel.

Nothing

Die folgende Liste ist sehr übersichtlich und wird kaum jemanden überraschen, hat in den letzten Tagen aber dennoch für Diskussionen gesorgt. Denn natürlich wird das Nothing Phone (1) mit Android 13 versorgt, doch der Hersteller hat es mit seinem einzigen Gerät nicht eilig. Ursprünglich sprach man von „1. Halbjahr 2023“, was wohl April bis Juni bedeutet. Mittlerweile heißt es „Anfang 2023“, aber verlassen solltet ihr euch darauf nicht. Mehr dazu in diesem Artikel.

Nothing Phone (1)

OnePlus

OnePlus gehört zu den bekannteren Smartphone-Marken, hat in Deutschland aber keinen großen Anteil. Das Update auf OxygenOS 13, auf Basis von Android 13, soll zuerst für das OnePlus 10 Pro, dann für das OnePlus 10T und in weiterer Folge ohne genaue Zeitangabe für alle anderen in der folgenden Liste befindlichen Geräte ausgerollt werden. Mehr Informationen findet ihr in diesem Artikel.









OPPO

Die obige Infografik verrät euch, welche OPPO-Smartphones mit Android 13 versorgt werden und wann mit dem Rollout zu rechnen ist. Tatsächlich hat das Unternehmen die mit Abstand nützlichsten Informationen veröffentlicht. Die Liste ist vollständig, hält ziemlich genaue Daten bereit und ist auch noch tabellarisch geordnet. „From“ bedeutet übrigens, dass man in diesem Zeitfenster mit dem Rollout im ersten Land beginnt. Je nach Region kann sich das unterscheiden. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Samsung

Wenn der Smartphone-Marktführer erst einmal mit dem Rollout beginnt und weitere weit verbreitete Geräte in Aussicht stellt, dann gehen die Marktanteile nach oben. Samsung hat vor wenigen Wochen eine lange Liste veröffentlicht, auf der allerdings noch einige Geräte fehlen. Weitere Informationen zu diesem Update findet ihr in diesem Artikel.

Oktober 2022

November 2022

Dezember 2022

Januar 2023

Februar 2023









VIVO

Vivo kann weltweit immer höhere Marktanteile erreichen und ist auch hierzulande auf Wachstumskurs, sodass die Liste der Vivo-Smartphones sicherlich für viele Nutzer interessant ist. Das Unternehmen hat nicht nur die Liste der Smartphones veröffentlicht, sondern auch in Aussicht gestellt, in welchem Monat damit zu rechnen ist. Weitere Informationen zu diesem Update findet ihr in diesem Artikel.

November 2022

Vivo X80 Pro

Dezember 2022

Januar 2023

Februar 2023

April 2023

—

Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, wenn sich ein weiterer Smartphone-Hersteller zu Wort meldet und hoffentlich lange Listen veröffentlicht. Allen voran warten wir, vielleicht vergeblich, auf Xiaomi.