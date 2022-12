Android: Google System Updates sind da – Neuerungen für viele Smartphones und Tablets (Update: Deutsch)

Viele Android-Nutzer haben schon zu Beginn des Monats durch das Android Feature Drop und weitere Updates eine Reihe neuer Funktionen erhalten und kürzlich hat Google zum dritten Mal in diesem Monat mit einem Google System Update nach. Man hat die Details zur dritten Runde jetzt in deutscher Sprache veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Alle Infos zu den Updates und wie ihr euren Stand ablesen könnt, findet ihr in diesem Artikel.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die dritten Updates im Monat Dezember primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store sowie auf die im folgenden erwähnten Verbesserungen.

Hier nun die Updates für die dritte Runde im Dezember: Man spricht erneut von der Einführung der archivierten Apps, die nach einer längeren Nichtnutzung aktiv werden, aber schon vor einigen Wochen gestartet wurden. Neu dazugekommen sind außerdem Features zur Qualitätssicherung bei Wallet sowie eine erweiterte Unterstützung für Nutzer von Xiaomi-Smartphones.









Google System Update

Wichtige Korrekturen [Auto, Smartphone, TV] Fehlerkorrekturen bei Diensten für die Kontoverwaltung, die Sicherheit und die Aktualisierbarkeit.[2][5] Geräteverbindung [Smartphone] Update der Cast-Einstellungen.[2]

[Smartphone] Weniger Verzögerungen beim Finden von Kontakten über Nearby Share.[2]

[Smartphone] Nutzer informieren, wenn beim Streamen auf ein Tablet eine Nutzerinteraktion erforderlich ist.[2] Google Play Store Neue Funktionen, mit denen Sie neue Lieblings-Apps und -Spiele finden können[3]

Schnellere und zuverlässige Downloads und Installationen durch Optimierungen[3]

Kontinuierliche Verbesserungen an Play Protect, um Ihr Gerät zu schützen[3]

Verschiedene Leistungsoptimierungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Sicherheit, Stabilität und Zugänglichkeit.[3]

[Smartphone] Während Sie Google Play nutzen, können Sie jetzt den Installationsstatus mehrerer Apps und Spiele sehen.[3]

[Smartphone] Apps können ohne Datenverluste automatisch archiviert werden, wenn mehr Speicherplatz benötigt wird.[3] Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Die Funktion „Mein Gerät finden“ unterstützt jetzt verschlüsselte Berichte zum letzten bekannten Standort für Android-Geräte. Dabei kommt ein neues datenschutzkonformes Framework zum Einsatz.[5] Support [Smartphone] Neue Funktion, mit der Nutzer Feedback per Spracheingabe eingeben können. Die Spracheingabe wird nur dann aktiviert und transkribiert, wenn der Nutzer durch Klicken auf die Schaltfläche zur Spracheingabe explizit seine Absicht angibt.[5] Wallet [Smartphone] Beta-Funktion, mit der Nutzer aus ausgewählten US-Bundesstaaten ihren amtlichen Ausweis / Führerschein für eine bequeme, private und sichere Präsentation in Google Wallet digitalisieren können.[2]

[Smartphone] Mit Wallet können Sie Zahlungskarten jetzt auf Ihrem Fitbit-Gerät verwalten.[4]

[Smartphone] Eine interne Funktion, mit der bei der Bestätigung der Nutzeridentität für Google-Produkte die Qualität des Ausweisbilds geprüft werden kann.[6]

[Smartphone] Die Funktion „Digitaler Autoschlüssel“ wurde auf Xiaomi-Geräten aktiviert.[6] Entwicklerdienste Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Entwicklerdiensten im Zusammenhang mit Konnektivität, Standort und Kontext, Maps sowie Dienstprogrammen in ihren Apps.[2][5][6] Systemverwaltung Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Geräteleistung und -stabilität.[2] [2] Verfügbar über die Google Play-Dienste v48.22, aktualisiert am 01.12.2022

[3] Verfügbar über Google Play Store v33.5, aktualisiert am 05.12.2022

[4] Verfügbar über die Google Play-Dienste v41.22, aktualisiert am 05.12.2022

[5] Verfügbar über die Google Play-Dienste v49.22, aktualisiert am 08.12.2022

[6] Verfügbar über die Google Play-Dienste v50.22, aktualisiert am 15.12.2022

[Google Support]