Pixel Watch: Googles erste Smartwatch ist wohl ein Flop – kaum Interesse, wenig Verkäufe & Google tut nichts

Google hat im Oktober 2022 die Pixel Watch angekündigt und auf den Markt gebracht, auf die viele Nutzer so lange gewartet haben. Doch jetzt, nachdem die erste Google-Smartwatch auf den Markt gekommen ist, scheint sich kaum einer ernsthaft dafür zu interessieren und auch von Google könnte man nach einem großen Produktneustart etwas mehr Engagement erwarten. Offenbar setzt sich der Wear OS-Fluch fort…



Über mehrere Jahre gab es Gerüchte rund um eine Google-Smartwatch, wobei die ersten Spekulationen schon rund um da Pixel 2 (2017) aufgetaucht sind und es aus den Gerüchteküchen mal mehr und mal weniger handfeste Leaks gegeben hat. Bewahrheitet haben sich diese, bis auf vergangenes Jahr, nie. Doch das jährliche Nicht-Erscheinen war nicht nur ein Running Gag ala Pixel Ultra, sondern sorgte zusätzlich für ein wachsendes Interesse an dem Produkt, das irgendwann sowieso gekommen wäre. Schon mit der angekündigten Übernahme von Fitbit begann ein kleiner Hype.

Doch Google ließ sich weiterhin viel Zeit und erst im Oktober 2022 hat man die Pixel Watch endlich angekündigt, nachdem sie schon einige Monate zuvor bestätigt hatte. Doch schon in der Leak-Phase wurde klar, dass die Smartwatch nicht das halten wird, was sich die Nutzer aus dem Hause Google erhoffen. Das wurde mit jedem Leak eher schlimmer als besser. Manch einer hadert mit dem runden Display (andere finden es gut), mit den Spezifikationen hätte man vielleicht zwei Jahre zuvor Erfolg gehabt und spätestens bei der Preisgestaltung war vielen Beobachtern klar, dass Google die Produktion hoffentlich nur auf Viertellast fährt.

Jetzt ist die Pixel Watch seit über zweieinhalb Monaten auf dem Markt und schon jetzt ist ein wenig vergessen. Nach der ersten kleinen Welle nach der Ankündigung und den Reviews kam nichts mehr. Keiner redet über die Pixel Watch, kaum einer scheint diese zu besitzen und auch von Google selbst kommt so gut wie nichts. Von der über Jahre vorbereiteten Wear OS- und Pixel Watch-Offensive ist nichts zu spüren.









Selbst bei der Samsung Galaxy Watch 4, die als erste das neue Wear OS an Bord hatte, zeigte Google mehr Engagement. Doch die erste Pixel Watch scheint man gefühlt schon unter den Tisch fallen zu lassen, um sich voll auf die vielleicht in diesem Jahr anstehende zweite Generation zu konzentrieren. Dabei wollte man eigentlich eine neue Sub-Marke etablieren, Wear OS einen starken Schub verpassen und sicherlich auch die für über zwei Milliarden eingekaufte Tochter Fitbit anschieben. Aber nichts von dem geschieht.

Nun sind Smartwatches nicht ganz so interessant wie die omnipräsenten Smartwatches, aber selbst die „langweiligen“ Pixel Buds-Kopfhörer bekommen mehr Aufmerksamkeit als die Pixel Watch. Potenziell wäre die Smartwatch ein Hauptprodukt und nicht ein „Zubehör“, wie es bei den Kopfhörern Konzept-bedingt der Fall ist. Könnte vielleicht daran liegen, dass sich die erste Pixel Watch in den ersten Monaten sehr schlecht verkauft hat. Es gibt zwar keine Zahlen, aber sowohl die Voraussetzungen (siehe zweiter Absatz dieses Artikels) als auch die damalige Beobachtung lassen kaum einen anderen Schluss zu.

Die Pixel Watch wurde mit dem Pixel 7 Pro verschenkt und als die Prämien ausgeliefert wurden, waren ebay & Co voll mit brandneuen Pixel Watches zum deutlich günstigeren Preis – die dennoch kaum weggegangen sind. Von den geplanten neuen Armbändern hat man seither auch nichts mehr gehört, aber ohne viele Geräte am Markt muss man die auch gar nicht produzieren. Warum Google nichts tut, um den Verkauf anzukurbeln oder zumindest das Produkt in den Schlagzeilen zu halten, ist kaum nachvollziehbar. Aber so war das bei Wear OS den groß angekündigten Neustarts ja leider schon immer…

