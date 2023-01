Wear OS: Google Maps Navigation ist jetzt auch ohne Smartphone vollständig auf Smartwatches nutzbar

Smartwatches mit Googles Betriebssystem Wear OS sollen einen großen Sprung machen und sich auch ein wenig vom Smartphone emanzipieren, das nicht mehr unbedingt zum Betrieb benötigt wird – das gilt jetzt auch für die Navigation. Ein jetzt angekündigtes Update für Google Maps ermöglicht es, die Navigation direkt auf der Smartwatch zu verwenden, ohne dass das Smartphone angebunden sein muss.



Google Maps steht inklusive Routenplanung und Navigation schon seit langer Zeit für Wear OS-Smartwatches zur Verfügung, konnte diese Aufgabe allerdings nur mit angebundenem Smartphone in vollem Umfang ausführen. Das ändert sich jetzt, denn Smartwatches mit eigenem Internetzugang und GPS können diese jetzt für eine autonome Turn-by-Turn-Navigation nutzen. Ihr müsst das Smartphone also nicht mehr in unmittelbarer Nähe haben, sondern könnt es beim Joggen oder Biken auch mal zu Hause lassen.

Aber nicht nur Smartwatches mit LTE profitieren, sondern auch für Wifi-Versionen ist die Navigation jetzt ohne Smartphone nutzbar – vorausgesetzt, ihr habt WLAN. Es dürfte zwar die Ausnahme sein, dass man in der Öffentlichkeit – wo die Navigation benötigt wird – permanenten WLAN-Empfang hat, aber wenn es der Fall ist, lässt es sich nutzen und Google Maps in vollem Umfang verwenden.

Ein Zeitrahmen für das Update wurde nicht genannt, sodass man es ab sofort ausrollen und allen Nutzern anbieten dürfte. Profitieren werden Pixel Watch-Nutzer oder auch Nutzer einer aktuellen Samsung Galaxy Watch.

