Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Immer mehr Nutzer berichten von gebrochenem Kameraglas – Google lehnt Garantie ab

Google konnte mit den Pixel 7-Smartphones zahlreiche Preise abräumen und in mehreren seriösen Rankings den Titel des besten Smartphones ergattern, aber das Ganze wird zunehmend von einem Problem überschattet: Immer mehr Nutzer berichten (und zeigen), dass die Glasabdeckung auf der Rückseite genau über der Kamera heftig gesprungen oder vollständig gebrochen ist. Die Bilder sind eindeutig, aber Google will noch immer keine Verantwortung und auch keine Garantie übernehmen.



Artikel wurde mit neuen Meldungen weiterer Nutzer aktualisiert. Hier der Original-Artikel vom 29. Dezember mit weiteren Nutzermeldungen:

Bisher gab es kaum etwas, das gegen die Pixel 7-Smartphones gesprochen hätte und zurecht wurden sie in den letzten Wochen von zahlreichen Portalen zu den besten Smartphones des Jahres gewählt und haben einige Preise abgeräumt. Doch wie sich nun zeigt, gibt es ein vielleicht sehr massives Hardware-Problem, das sich erst in der kälteren Jahreszeit zeigt: Die Glasabdeckung über der Kamera ist bei vielen Nutzern gesprungen bzw. regelrecht weggebrochen.

Die Nutzer beschreiben es so, als wenn etwas direkt auf die Kamera geschossen hätte und mit Blick auf obiges und die unten eingebundenen Fotos könnt ihr das sicherlich bestätigen. Betroffen sind sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro und jeweils unterschiedliche Stellen. Die Gemeinsamkeit ist, dass es stets über einer Kameralinse bricht, wenn auch an unterschiedlichen Stellen. Es gibt einige Spekulationen über die Gründe für den Bruch an dieser Stelle, die aber erst noch bewiesen werden wollen. Fest steht, dass es Tag für Tag mehr Nutzer werden und es Berichte aus Europa, USA, Indien und eigentlich allen Ländern, in denen die Smartphones verkauft werden, gibt.

Der gemeinsame Nenner ist der Glasbruch über der Kamera sowie die Kälte. Aus diesem Grund tritt das Problem erst jetzt auf und nicht schon in den ersten Wochen. Daher ist zu erwarten, dass es in den nächsten Wochen noch viele weitere Nutzer treffen wird, die ihr Smartphone nicht in der mehr oder weniger warmen Hosentasche haben, sondern auch mal Draußen benutzen. Schaut euch die folgenden Aufnahmen an.

















Update: Noch mehr Meldungen









Nicht schön. Noch unschöner ist es aber, dass der Google-Support zwar darüber Bescheid weiß, dies aber _NICHT_ als Garantiefall sieht. Sprich, zum aktuellen Zeitpunkt übernimmt Google dafür keine Verantwortung. Stattdessen bietet man den Nutzern die Möglichkeit der Reparatur für schlappe 400 Dollar / 250 Euro (Die Angaben der Nutzer variieren). Kann man machen, aber vielleicht hat man dann das gleiche Ergebnis nach ein paar Wochen wieder. Google-intern soll das Problem jetzt wohl geprüft werden. Weil es allerdings Glasbruch ist und das Glas wohl nicht von der Garantie abgedeckt wird, ist das ein schwerer Fall.

Ich denke, es wird sich herausstellen, dass das ein Produktionsfehler ist und Google das vielleicht doch übernimmt. Allerdings sollte man sich beeilen, denn es ein Schaden mit hohen erwartbaren Folgeschäden. Die Kameras sind nun ungeschützt und auch die Wasser- und Staubdichte ist vermutlich nicht mehr gegeben. Dazu kommt, dass die Bildqualität der Kamera für die Dauer des Schadens vermutlich leidet und das Smartphone selbst einfach nicht gut aussieht – was auch ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.

Hoffen wir, dass Google sich da schnell zugunsten der betroffenen Nutzer positioniert und das mühsam aufgebaute sehr positive Image der Pixel 7-Smartphones nicht gefährdet. Sollte es ein echter Designfehler bei der Produktion sein und nicht etwa nur eine Charge eines bestimmten Bauteils, dürfte der Kreis der Betroffenen in den nächsten Wochen stark ansteigen. Viele weitere Berichte findet ihr unter dem Hashtag #pixel7brokencamera sowie beim Google Support.

UPDATE: Es gibt täglich neue Meldungen von Nutzern rund um die Welt. Das Schadensbild ist stets das Gleiche und mittlerweile kann man nicht mehr an Einzelfälle, Zufälle oder gar mutwillige Beschädigungen glauben. Dennoch schweigt Google und weigert sich, die Geräte auszutauschen oder kostenfrei zu reparieren.

