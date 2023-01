Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Googles Smartphones räumen viele Preise ab – beste Kamera, beste Leistung, bestes Gerät

Mit den Pixel 7-Smartphones hat Google offenbar vieles richtig gemacht und zwei sehr starke Geräte auf den Markt gebracht, die ihren Vorgängern in nichts nachstehen und sogar übertrumpfen. Dass das nicht nur ein subjektiver Eindruck ist, hat sich in den letzten Wochen in zahlreichen Reviews, Testberichten, umfangreichen Testrunden und auch Verkaufszahlen gezeigt. Googles Smartphones haben ordentlich abgeräumt – hier ein schneller Überblick.



In der siebten Generation hat es Google endlich geschafft, im Rahmen der Möglichkeiten „perfekte“ Smartphones auf den Markt zu bringen, an denen es kaum Kritik gibt. Natürlich kann man immer das Haar in der Suppe suchen und wird mit Sicherheit auch eines finden, aber das Gesamtpaket scheint derzeit unschlagbar. Es zeigt sich, dass Google auf dem richtigen Weg ist, um im Smartphone-Markt langfristig eine größere Rolle zu spielen.

Natürlich scharren schon die neuen Smartphone-Generationen der großen Hersteller mit den Hufen und werden den Pixel 7-Smartphones den Rang ablaufen, aber etwas anders ist auch nicht zu erwarten. Die Pixel 7-Geräte rutschen langsam nach unten, mit dem Pixel 7a wird man mit ähnlicher Leistung und besserem Preis nachlegen und dann ist schon die achte Pixel-Generation am Horizont zu sehen. Das Jahresende 2022 gehörte aber ganz offensichtlich den Pixel 7-Smartphones.

Hier ein schneller Überblick über die Auszeichnungen der Pixel 7-Smartphones, aber auch zweier Punkte, an denen man noch arbeiten muss. Schaut euch bei Interesse auch unseren Überblick über die Pixel 7 Reviews an, die wenige Tage nach dem damaligen Verkaufsstart im Oktober veröffentlicht wurden.









Pixel 7 Pro hat die beste Smartphone-Kamera

Das Pixel 7 Pro hat laut den Testern von DXOMARK mit einer Punktzahl von 147 die beste Smartphone-Kamera (Stand Oktober 2022). Damit liegt man nur einen Punkt vor dem iPhone 14 Pro und gleichauf mit dem Honor Magic 4 Ultimate, das aber 400 Euro mehr kostet. Alle Infos zum Kamera-Ranking findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 7 & Pixel 7 Pro haben die drittbeste Selfie-Kamera

Mit einer Punktzahl von 142 haben die beiden Pixel 7-Smartphones die drittbeste Selfie-Kamera (Stand Oktober 2022). Dazu ist zu sagen, dass man nur das Pixel 7 Pro getestet hat, aber weil beide Geräte über eine baugleiche Frontkamera verfügen und auch alle anderen beteiligten Komponenten exakt gleich verbaut sind, sollte das auch für das Pixel 7 gelten. Alle Infos zum Selfie-Ranking findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 7-Smartphones haben ein Top5-Displays

Das Pixel 7 Pro kommt mit 146 Punkten auf den zweiten Platz im globalen Display-Ranking. Das Pixel 7 wurde separat getestet und erreicht eine Punktzahl von 140, was immer noch für den globalen fünften Platz reicht. Betrachtet man nur das High-End-Ranking (zu dem das Pixel 7 gezählt wird), hat es das beste Display. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Im Kamera-Blindtest mit mehr als 600.000 abstimmenden Nutzern hat sich gezeigt, dass das Pixel 7 Pro gemeinsam mit dem Pixel 6a die derzeit beste Smartphone-Kamera hat. Das ist nicht technisch belegt, sondern ein rein repräsentativ-subjektives Ergebnis. 600.000 Nutzern wurden zahlreiche Fotos vorgelegt, die mit den unterschiedlichsten Smartphones geschossen wurden. Die Abstimmung erfolgte im Blindverfahren, ohne dass die Nutzer wussten, welches Foto von welchem Gerät stammt. Alle Infos zum Kamera-Blindtest findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 7 ist Smartphone des Jahres

Der YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) hat vor wenigen Tagen wieder die Smartphone-Awards vergeben und das Pixel 7 gleich drei Mal bedacht: Es erhielt die Auszeichnung ‚Smartphone des Jahres‘, ‚Aufsteiger des Jahres‘ und ist Sieger bei der Preisleistung. Alle drei Preise gehen an das Pixel 7 und nicht an das Pixel 7 Pro. Zurecht heißt es daher beim Award, dass es schwer ist, das Pixel 7 Pro zu empfehlen – denn der kleine Bruder kann (fast) das Gleiche. Alle Infos und die Ergebnisse findet ihr in diesem Artikel.









Pixel 7-Smartphones verkaufen sich sehr gut

In einer nicht-repräsentativen, aber dennoch sehr aussagekräftigen, Umfrage haben zahlreiche Smartphone-Händler berichtet, dass sich die Pixel 7-Smartphones deutlich besser verkaufen als die Pixel 6-Smartphones. Die Verkaufszahlen habe sich in etwa verdoppelt, Google hat den Werbedruck erhöht und auch bei anderen Händlern kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Bedeutung der Pixel-Smartphones nach oben gegangen ist. Alle Details zu der Händler-Beobachtung findet ihr in diesem Artikel.

FLOP: Pixel 7 wohl mit Hardware-Schwäche

Wo Licht ist, da ist auch Schatten und so sollen auch zwei grobe Makel in diesem Artikel nicht verschwiegen werden: Das Pixel 7 Pro ist im Biegetest durchgefallen und hat rund um den Kamerabuckel wohl eine Sollbruchstelle. Zwar wird das Gerät nicht komplett zerstört, aber die schöne Form und Wasserdichtheit ist dahin.

Das vielleicht größere Problem: Zahlreiche Nutzer berichten seit Anfang Dezember, dass das Kameraglas bei kalten Temperaturen zerspringt und das Gerät somit eine starke Beschädigung hat. Sieht nicht schön aus, die Kamera ist ungeschützt, Wasserdichtheit wohl dahin und Google lehnt Garantie-Reparatur ab. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

