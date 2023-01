Aktionen im Google Store: Bis 510 Euro Rabatt auf Pixel 7, drei Monate Gratis-Abos, Gratis Chromecast & mehr

Das neue Jahr bringt viele neue Aktionen im deutschen Google Store, der bis Mitte des Monats Rabatte auf knapp zwei Dutzend Produkte und Produktpakete bietet, die ihr euch einmal ansehen solltet: Das Pixel 6a wurde deutlich im Preis reduziert, wer sich für eines der beiden Pixel 7-Smartphones interessiert kann bis zu 510 Euro Cashback erhalten und auch rund um Nest, Chromecast und Smart Home-Pakete gibt es starke Aktionen.



Im deutschen Google Store gibt es oftmals wechselnde Aktionen, das wird wohl auch im Jahr 2023 nicht anders sein, den jetzt bietet man zahlreiche neue Aktionen an. Diese gelten in den meisten Fällen bis zum 15. Januar und sind somit noch einige Zeit gültig. Wer sich für ein neues Pixel-Smartphones entscheidet und das alte in Zahlung gibt, kann Maximalbeträge von 360 bis 510 Euro einsparen – was ehrlicherweise aber nur im besten Fall möglich ist.

Pixel-Käufer können aber nicht nur beim Preis sparen, sondern auch bei den Gratis-Zusätzen. So gibt es zusätzlich zum Smartphone drei Monate YouTube Premium Gratis sowie ebenfalls drei Monate Google One Gratis. Rein rechnerisch sind das weitere 36 Euro Ersparnis, die ihr möglicherweise sowieso ausgegeben hättet. Schaut mal in die folgenden Aktionen herein, die derzeit bei 22 Einträgen stehen und somit einen größeren Teil des Sortiments abbilden.

Smartphones:

Bis zu 360 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 6a

Bis zu 510 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7

Pixel 6a + Gratis Chromecast HD & 110 Euro Rabatt | 349 Euro statt 459 Euro

| 349 Euro statt 459 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 | 619 Euro statt 649 Euro

| 619 Euro statt 649 Euro 40 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Pro | 859 Euro statt 899 Euro

| 859 Euro statt 899 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch LTE | 399 Euro statt 429 Euro

| 399 Euro statt 429 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch Wifi | 349 Euro statt 379 Euro

| 349 Euro statt 379 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Smart Home:

40 Euro Rabatt beim Kauf des Google Wifi Dreierpacks | 159,99 Euro statt 199,99 Euro

| 159,99 Euro statt 199,99 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam Indoor mit Kabel | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam mit Akku | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

80 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam mit Flutlicht | 219,99 Euro statt 299,99 Euro

50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Doorbell | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

15 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Protect Rauchmelder | 119 Euro statt 129 Euro

79,50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi Router | 79,50 Euro statt 159 Euro

129,50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi Router und Zugangspunkt | 129,50 Euro statt 259 Euro

5 Euro Rabatt beim Kauf von Chromecast mit Google TV (HD) | 34,99 Euro statt 39,99 Euro

39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

