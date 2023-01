Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Googles Smartphones verkaufen sich wohl deutlich besser als die Pixel 6-Vorgänger

Google hat mit den Pixel 7-Smartphones vieles richtig gemacht und scheint im direkten Vergleich zum Vorgänger einen wahren Verkaufsschlager im Portfolio zu haben. Eine nicht-repräsentative, aber dennoch sicherlich aussagekräftige, Umfrage zeigt nun, dass sich Pixel 7 und Pixel 7 Pro großer Beliebtheit bei den Kunden erfreuen und sich deutlich besser verkaufen als die Vorgänger.



Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google einen großen Sprung nach vorn gemacht, doch vor allem die Berichte über anhaltende Software-Probleme haben es den Verkäufern der großen US-Carrier nicht leicht gemacht, die Geräte den Kunden schmackhaft zu machen. Wir hatten darüber berichtet. Jetzt, ein Jahr später, wurde eine Umfrage unter 39 von den Netzbetreibern betrieben Handyshops wiederholt und die Rückmeldungen sind völlig anders.

30 von 39 geben an, dass sich die Smartphones viel besser verkaufen als die Pixel 6-Geräte. Und das nicht nur geringfügig besser, sondern offenbar in deutlich höheren Stückzahlen: Bei Verizon ist der Anteil der Google-Smartphones an verkauften Geräten von 3 Prozent auf 7 Prozent gestiegen. Bei AT&T von ebenfalls 3 Prozent auf 6 Prozent und bei T-Mobile USA von 2 Prozent auf 4 Prozent. Damit wird Google keine Rekorde knacken, aber das ist ein schöner Anstieg. Bei anderen Händlern dürfte das ähnlich aussehen.

Und es kommt noch besser für Google: Viele Verkäufer berichten wohl, dass die Kunden sich für ein Pixel 7 interessieren und schlussendlich von einem Pixel 7 Pro überzeugt werden. Ob sie das wirklich gebraucht hätten, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber offenbar ist das Vertrauen in Google-Smartphones deutlich höher als noch vor einem Jahr. In den nächsten Wochen dürften weitere Zahlen der Marktforscher folgen, wir dürfen gespannt sein.

