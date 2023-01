Pixel Buds Pro: Google kündigt ein dynamisches Spatial Audio an – interaktiver Raumklang kommt in Kürze

Das Jahr fängt für viele Nutzer der Pixel Buds Pro gut an, denn Google hat das lange Zeit versprochene „Spatial Audio“ endlich per Update auf die smarten Kopfhörer bzw. die Smartphones gebracht. Doch das ist nur der erste Schritt, denn schon in wenigen Wochen will man erneut nachlegen und ein erweitertes Spatial Audio freischalten, das den Effekt noch einmal deutlich verstärken soll.



Spatial Audio gehörte schon bei der Präsentation der Pixel Buds Pro zu den Themen, die man für die Zukunft ankündigte und rund um den Pixel 7-Launch hatte man es fest als Feature für die nähere Zukunft versprochen. Am Dienstag begann dann endlich der Rollout von Spatial Audio für die Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones, die das Ganze natürlich unterstützen müssen. Leider ist das Pixel 6a noch nicht dabei, aber vielleicht ändert sich das mit dem nächsten Update.

Das statische Spatial Audio sorgt für Raumklang innerhalb der Kopfhörer, sodass der Ohrstöpsel-Träger Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen wahrnehmen kann. Im Laufe der nächsten Wochen will man das mit einem weiteren Update und einem Bewegungstracking erweitern. Die Algorithmen sollen auf die Kopfbewegungen des Nutzers reagieren, sodass sich durch die Kopfdrehung auch die virtuelle Position der Geräusche verändert. Damit ist es möglich, die erschaffene Geräuschekulisse noch realistischer erscheinen zu lassen.

Ob man das noch in diesem Monat ausrollt oder sich für das nächste Update im Februar oder gar erst das Feature Drop im März aufhebt, lässt sich nicht sagen. „In den nächsten Wochen“ kann bei Google bekanntlich viele Zeiträume abdecken.

