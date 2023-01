Made by Google: Diese Pixel-Produkte kommen 2023 – neue Smartphones, Tablets und einige weitere Gadgets

Das Jahr 2023 hat gerade erst begonnen und wird Google-Nutzern viele neue Pixel-Produkte bescheren, die zum Teil schon am Horizont sichtbar sind und sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Das Pixel-Jahr 2023 dürfte sich über viele Monate strecken und könnte schon in wenigen Wochen beginnen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über alle Pixel-Produkte, die 2023 sicher kommen + einige weitere Kandidaten.



Google verfolgt mit den Hardware-Produkten fest Zyklen, die einen recht zuverlässigen Blick in die nahe Zukunft ermöglichen, sodass man sich auch ohne Glaskugel einen groben Release-Plan zusammenstellen kann. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein, doch schon jetzt haben wir im noch jungen Monat eine erste Veränderung gesehen, die ein erwartetes Release-Datum nach hinten verschiebt. Daher erhebt natürlich auch die Auflistung in diesem Artikel keinen Anspruch auf Richtigkeit.

In diesem Jahr werden nicht nur bekannte Pixel-Serien fortgesetzt, sondern Google dürfte in mindestens zwei neue Bereiche einsteigen, vielleicht sogar in drei neue Gerätekategorien. Die Relevanz der Marke Pixel, die spätestens seit der Pixel Watch als Produkt-Familie bezeichnet werden kann, wird in den nächsten Monaten weiter steigern. Denn Google hat in den letzten zwei Jahren qualitativ stark nachgelegt, funktionell stark nachgelegt, das Marketing hochgefahren, die Preise niedrig gehalten und damit die Popularität gesteigert. Jetzt soll es in die Tiefe gehen.

Hier die Liste der erwarteten Geräte sowie drei spekulativer Geräte, die ebenfalls kommen werden, von denen wir aber noch keinen bestätigten Start für das Jahr 2023 haben. Alles andere gilt als recht sicher, einerseits wegen der bekannten Zyklen und natürlich unterstützt von bekannten und recht zuverlässigen Leakern.









Pixel 7a – Frühjahr 2023

Das Pixel 7a wird als Budget-Ableger der Pixel 7-Smartphones und als Nachfolger des Pixel 6a an den Start gehen, das gilt als absolut sicher und erst vor wenigen Tagen ist ein vermeintliches Hands-on mit einem Vorserienmodell aufgetaucht. An dessen Echtheit darf gezweifelt werden, aber dass das Pixel 7a kommt und für Frühjahr auf dem Plan steht, ist zweifelsfrei. Wir erwarten, dass das Pixel 7a rund um die Google I/O im Mai vorgestellt wird und dann zwischen Juni und August auf den Markt kommt.

Pixel Tablet – Frühjahr 2023

Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit wurde von Google schon mehrfach offiziell angekündigt – zuerst im Mai 2022 auf der Google I/O. In den folgenden Monaten gab es weitere Informationen und schon im Oktober war das Tablet sprichwörtlich zum Greifen nahe. Mittlerweile sind alle Infos bekannt, Google hat es umfangreich gezeigt und sogar ein Vorserienmodell war schon im Verkauf. Daher ist anzunehmen, dass das Tablet schon sehr früh erscheinen wird. Womöglich ist die I/O im Mai zu spät, sodass ich persönlich schon in den nächsten Wochen mit einer Ankündigung rechne.

Pixel 8 & Pixel 8 Pro – Herbst 2023

Die Pixel 8-Smartphones im Herbst 2023 sind in Stein gemeißelt und über jeden Zweifel erhaben. Google wird sie Anfang Oktober 2023 vorstellen und zwei bis drei Wochen später noch im selben Monat auf den Markt bringen. Das war schon immer so und wird sich auch durch das Wachstum der Pixel-Serie nicht ändern. Schon jetzt gibt es erste Informationen zu den Pixel 8-Smartphones, die sich erneut auf das erfolgreiche Konzept der beiden Vorgänger stützen werden, doch wirklich konkret wird es oft erst mit den Frühjahr-Leaks.

Pixel Fold – Herbst 2023

Das Pixel Fold wird das erste faltbare Google-Smartphone und wurde schon häufiger erwartet. Ursprünglich sollte es schon Ende 2021 kommen, dann Anfang 2022, dann Herbst 2022, dann Anfang 2023 und mittlerweile wollen Leaker erfahren haben, dass es im Herbst soweit sein soll. Und weil Foldables gerade abheben und Google Android spätestens seit Android 12L darauf vorbereitet hat. Jetzt wird die Präsentation und vielleicht auch der Marktstart parallel zu den Pixel 8-Smartphones erwartet. Das passt zur geleakten Pixel-Roadmap, die einen möglichen zukünftigen Wechsel zwischen einem zweiten Pro-Modell und dem Fold suggeriert.

Pixel Tablet Pro – Herbst 2023

Google wird es nicht bei einem Pixel Tablet belassen, das sich noch dazu eher als Smart Display-Nachfolger statt als vollwertiges Tablet präsentiert. Es wird mit dem Pixel Tablet Pro noch ein zweites Gerät geben, das im Highend-Bereich unterwegs sein soll und somit auch über eine abnehmbare Tastatur verfügt – womit sich Googles vorübergehender Ausstieg aus dem Pixelbook-Markt erklärt. Die Details sind noch nicht so umfangreich, sodass wir mit einem Marktstart ebenfalls im Herbst rechnen.









Pixel Watch 2?

Die erste Pixel Watch kam endlich im Oktober 2022 und hat sicherlich noch viel Nachholbedarf, um mit der großen Konkurrenz Schritt zu halten. Google wäre daher gut beraten, zeitnah nachzulegen und auch die Pixel Watch jährlich zu aktualisieren. Sollte das der Fall sein, können wir im Oktober die Pixel Watch 2 erwarten. Bisher gibt es darüber aber keinerlei Informationen.

Pixel Buds 2?

Im letzten Jahr kamen im August die Pixel Buds Pro und haben die Serie bestehend aus den vorherigen Pixel Buds und den Pixel Buds A komplettiert. Gut möglich, dass man 2023 erneut nachlegt und auch offiziell in puncto Zählung in die zweite Generation geht. Pixel Buds 2, Pixel Buds 2A und im nächsten Jahr dann Pixel Buds 2 Pro. Aber so wie bei der Pixel Watch: Es gibt noch gar keine Infos in diese Richtung.

Pixel Glass?

Zu guter Letzter die große Unbekannte, Pixel Glass. Google hat den Einstieg in den AR-Markt mit einer neuen Brille schon im Mai letzten Jahres angekündigt und irgendwann wird man auch das passende Gerät liefern wollen. Ich gehe davon aus, dass wir im Mai mehr erfahrenl, man vielleicht eine neue Plattform starten und im Herbst das passende Gerät auf den Markt bringen wird.

—

Ich denke, das Pixel-Jahr 2023 verspricht spannend zu werden und uns einige neue Geräte zu bringen, auf die sich Google-Fans freuen dürfen. Bald beginnt wieder die große Zeit der Leaks und natürlich werden wir euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Dinge informieren.

Letzte Aktualisierung am 29.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!