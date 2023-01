Pixel Fold: Googles erstes faltbares Smartphone kommt später – wurde wohl rund um das Pixel 8 verschoben

Google wird in diesem Jahr mit dem Pixel Fold das erste faltbare Pixel-Smartphone auf den Markt bringen, das nach mehrfachen Verschiebungen endlich in den Verkauf gehen soll. Doch wie jetzt bekannt wurde, scheint es erneut eine Verschiebung oder zumindest eine falsche Erwartungshaltung zu geben. In einem Bericht heißt es, dass das faltbare Smartphone nicht vor dem 3. Quartal auf den Markt kommt.



Das Pixel-Jahr wird interessant, denn Google wird auch viele neue Pixel-Produkte bringen, wobei wir das erste Pixel Tablet und vielleicht auch das Pixel Fold schon für das erst Quartal erwartet hatten. Vor allem der gut informierte Leaker Jon Prosser hatte mehrfach unterstrichen, dass das Pixel Fold schon Anfang 2023 kommt. Das ist aber wohl nicht mehr zu halten, denn laut informierten Kreisen ist die Produktion für Q3 2023 geplant. Somit wäre ein Start parallel oder in sehr enger Nähe zum Pixel 8 wahrscheinlich.

Weitere Details gibt es nicht und streng genommen steht damit Aussage gegen Aussage, aber ich denke, dass aus Leaker-Kreisen stets die neueste Information die „richtigere“ ist. Strategisch gesehen wäre es sicherlich auch klüger, das teure Pixel Fold parallel zu den Pixel 8-Smartphones zu bringen als zum günstigeren Pixel 7a oder dem als recht preiswert erwarteten ersten Pixel Tablet. Ob es zuvor anders geplant war oder man es von Anfang an in den Herbst geplant hat, lässt sich nicht sagen.

Bekannt ist lediglich, dass das Smartphone schon für 2021 und auch 2022 geplant war, aber stets in einem späteren Stadium wieder verworfen wurde. Das erste Release-Fenster dürfte wohl rund um Android 12L gewesen sein, das als Tablet- und Foldable-Betriebssystem an den Start ging, aber keine passenden Geräte gesehen hat.

[AndroidPolice]